Se conocen las identidades de los cuerpos exhumados en Santa Bárbara, Antioquia

Santa Bárbara- Antioquia

La fiscalía entregó detalles de los cinco cuerpos exhumados de una zona semirrural del municipio de Santa Bárbara , en el suroeste de Antioquia. El ente investigador indicó que estas personas habían sido reportadas como desaparecidas por los familiares.

Según el reporte de la Fiscalía, las identidades de las víctimas son: “Jaime Andrés Llanos Ospina, alias La Carta, de 24 años; Juan Carlos Escobar, alias Calvo, de 37 años; Ángel Enrique Horta Ramos, alias El Chamo, y Javier Felipe Cerquera Patiño”.

La quinta persona es una mujer identificada como Luisa Fernanda Bermúdez Quintana, de 28 años, quien, según la investigación, luego de que el grupo ilegal la despareciera, le saquearon las cuentas bancarias.

Esta labor que se desarrolló durante varios días fue ordenada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, por lo que integrantes de criminalística de la Dijín de la Policía Nacional realizaron la exhumación.

Las personas fueron llevadas a Medicina Legal, donde se adelanta la plena identificación; luego el proceso indica que serán entregados a sus familiares.