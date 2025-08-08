Masacre: tres hombres fueron asesinados en zona rural de Betulia, Antioquia

Betulia- Antioquia

Este viernes se reportó una masacre en el municipio de Betulia, Suroeste de Antioquia, con lo que la cifra este año de muertes violentas asciende a 23.

Las víctimas que están sin identificar son tres hombres de mediana edad que fueron atacados a tiros en una zona semiurbana; por ahora, el hecho es materia de investigación, ya que no se descarta que se trate de posibles disputas de grupos ilegales. Los cuerpos fueron hallados entre la vía de Betulia hacia Urrao, en el sector llamado El Águila.

“Allí fueron encontrados tres hombres de entre 30-35 años aproximadamente. Al momento de encontrarlos por parte de las autoridades, en este caso por el Cuerpo de Bomberos del municipio, informaron que no tenían documentos de identidad. Fue un poco difícil ubicarlos, toda vez que fue en una zona bastante compleja, sobre todo porque uno de los cuerpos estaba en un lugar, en un peñasco, bastante difícil de extraerlo”, mencionó a Caracol Radio el alcalde Néstor Camilo Serna.

Cabe informar que el primer cuerpo fue hallado en la mañana de este viernes y los otros dos en la tarde, ubicados en una zona boscosa, ocultos entre matorrales, muy cerca del primero. Por ahora no trasciende ninguna hipótesis, pero el hecho es investigado. Recordemos que ante esta situación las autoridades locales realizaron un consejo de seguridad.

“Estaremos reforzando el tema de seguridad con mayor patrullaje y presencia por parte del ejército, por parte de la motorizada. Y esperamos que las autoridades más adelante nos den información y podamos por lo menos saber qué es lo que pasó. La comunidad informó porque fueron varios momentos donde se escucharon ráfagas, bastantes disparos, y ya eso alertó a la comunidad y nos alertaron a nosotros para nosotros empezar a revisar qué es lo que había pasado en ese sector”.

Esta reciente masacre pretende de nuevo las alertas en esa población donde la seguridad venía mejorando y los hechos violentos habían disminuido.