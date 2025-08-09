Por una supuesta infidelidad estaban extorsionando a una mujer a quien le exigían siete millones

Medellín

La fiscalía informó que tres hombres fueron judicializados por presuntamente extorsionar a una mujer a cambio de no evidenciar una supuesta infidelidad de la víctima con su pareja sentimental.

El ente investigador informó que el pasado mes de julio la víctima comenzó a recibir mensajes de texto en los que le advertían que, si no pagaba la suma de siete millones de pesos, harían pública una supuesta relación extramatrimonial que ella sostenía.

En el cruce de mensajes, la mujer acordó el pago de la millonaria suma de dinero, pero con orientación de las autoridades, quienes simularon la entrega de la plata en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Hasta el sitio llegaron dos hombres en moto, Víctor Alonso Palacio Quiceno y Yeison Orlando Posada Bolívar, quienes fueron capturados, pero ante la situación informaron que Leonardo Grajales Montoya los había enviado a recoger el dinero de la extorsión, por lo que se procedió a la captura de esta tercera persona.

A los judicializados se les imputó el delito de tentativa de extorsión agravada, el cual no fue aceptado; sin embargo, un juez ordenó la medida de aseguramiento mientras avanza el juicio.