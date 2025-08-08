Exhuman cinco cuerpos de personas que estaban en una zona semirural de Santa Bárbara, Antioquia

Santa Bárbara- Antioquia

Luego de varios meses de labores investigativas, un grupo especial de la Sijin logró la ubicación de cinco cuerpos que permanecían enterrados en fosas en una zona semirural de Santa Bárbara en el suroeste de Antioquia. Las labores judiciales se llevaron a cabo durante varios días, pero culminaron este jueves 7 de agosto.

El alcalde de esta población, Jorge Mario Quintana, indicó que todo lo relacionado con este hallazgo es materia de investigación y por el momento no se puede indicar el sexo, las identidades y mucho menos las edades, por lo que esa labor será de Medicina Legal, entidad que determinará las posibles causas de la muerte y entregará el reporte.

“Este es un sector suburbano, entendiendo suburbano como un límite entre lo que es la parte urbana y el sector rural, pero relativamente muy cerca al sector urbano. No fue en un único sitio; digamos que el perímetro tampoco está muy alejado uno del otro, pero no fue en un sitio específico donde se hallaran los cinco cuerpos, pero es relativamente cerca al sector urbano”, manifestó el mandatario local.

Recordó a la población la importancia de denunciar los hechos de desaparición de personas, ya que con esta información es que las autoridades pueden ubicar lugares donde haya fosos con cuerpos, como en este caso.

“También consideraría muy importante invitar a las personas que consideren pertinente verificar si alguno de los cuerpos exhumados corresponde a un familiar desaparecido, decirles que pueden dirigirse a la sede principal de medicina legal ubicada frente a la terminal del norte en Medellín, porque vienen procedimientos técnicos científicos que deben iniciarse a fin de determinar con certeza a qué nombre específicamente corresponden los cuerpos hallados”.

El alcalde Quintana agrega que, una vez sean identificados los cuerpos, podrán ser entregados a sus seres queridos para que les puedan dar sepultura y así se le haga el duelo a quien estuvo desaparecido, que se recalca por ahora no se indica las circunstancias de la muerte ni el contexto.