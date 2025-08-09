Fico Gutiérrez cuestiona diálogos de Petro con el Clan del Golfo y denuncia abandono a la población

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro tras el anuncio de un nuevo ciclo de negociaciones del Gobierno Nacional con el Clan del Golfo. Según el mandatario distrital, en sus tres años de gestión el jefe de Estado “no ha hecho sino darle garantías a las estructuras criminales, mientras deja tirada a la población”.

Gutiérrez cuestionó que Petro prefiera entablar diálogos con organizaciones delincuenciales mientras evita reunirse con líderes elegidos democráticamente. “Nos desprecia, pero sí es feliz con los peores criminales”, afirmó.

El alcalde, quien ha sido un opositor constante de Petro, advirtió que el inicio de conversaciones con el Clan del Golfo contrasta con la reducción de recursos y la falta de apoyo a las Fuerzas Militares, lo que, a su juicio, ha contribuido al aumento de la violencia en varias regiones del país.

Situación de seguridad

El anuncio presidencial llega en medio de una compleja situación de orden público en el Occidente antioqueño, donde enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército han encendido las alertas en Uramita, Dabeiba y Cañasgordas.

En este último municipio, integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez atacaron a un grupo de uniformados, entre ellos el comandante operativo de la Policía de Antioquia, coronel Gerson Bedoya, quien recibió un impacto de arma de fuego en uno de sus brazos.