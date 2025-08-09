Autoridades de Córdoba censan a damnificados por emergencias climáticas para gestionar ayudas

Montería

El departamento de Córdoba se enfrenta a dos emergencias climáticas simultáneas: en el municipio de Montelíbano, las autoridades registran los daños causados por vientos huracanados, mientras que en Los Córdobas, la comunidad lucha contra las inundaciones provocadas por el desbordamiento de una quebrada.

La Gobernación de Córdoba ha iniciado un censo de las familias afectadas en ambos municipios para coordinar la entrega de ayudas humanitarias.

Montelíbano: vientos huracanados

El pasado jueves 7 de agosto, vientos de gran intensidad golpearon a Montelíbano, causando daños considerables en viviendas e infraestructura.

Aunque no se registraron víctimas mortales, el fenómeno meteorológico dejó un rastro de casas destechadas, árboles caídos en vías clave como la calle 16 y afectaciones en el servicio eléctrico.

Henry Licona Pernet, director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, está supervisando el levantamiento de la información para gestionar los recursos de emergencia necesarios. Este censo es crucial para determinar la magnitud de la tragedia y la ayuda requerida para las familias damnificadas.

Los Córdobas: desbordamiento de la quebrada El Ébano

A la par de la emergencia en Montelíbano, el municipio de Los Córdobas vive una situación compleja por el desbordamiento de la quebrada El Ébano. La directora de planeación municipal, Jimena Valverde, confirmó que los corregimientos de El Ébano, Puerto Rey, Morindó y Jalisco son los más afectados.

Además de las inundaciones, un vendaval también afectó el corregimiento Minuto de Dios, causando daños en varias viviendas. Afortunadamente, el casco urbano de Los Córdobas no reportó mayores emergencias.

“Seguimos adelante con el levantamiento de los censos”, afirmó Licona Pernet, enfatizando que este proceso es el primer paso para canalizar la ayuda humanitaria y brindar un alivio a las comunidades afectadas por estos fenómenos naturales.