Fiscalía solicita audiencia para imputar cargos en el caso de Alana, gatita maltratada en Montería

Montería

La Fiscalía avanzó en el proceso judicial por la muerte de Alana, una gatita de seis meses víctima de maltrato, al solicitar una audiencia para la imputación de cargos y medida de aseguramiento contra su agresor, quien ya habría admitido su responsabilidad en los hechos.

El caso, que ha generado indignación y debate en la ciudad, sigue su curso legal con la presentación de un informe detallado por parte del CTI, el cual será evaluado por la Fiscalía para determinar si el delito se tipifica como sevicia (maltrato agravado). Mientras se define la fecha de la audiencia, las autoridades trabajan en garantizar que el proceso avance con transparencia.

El alcalde Hugo Kerguelén García reiteró su compromiso con la justicia en este y otros casos de maltrato animal: “Montería seguirá firme en la lucha por un trato digno hacia los animales. Honraremos la memoria de Alana trabajando por una sociedad más consciente y respetuosa”, afirmó.

El agresor, asistido por su abogado, ya fue interrogado y aceptó su participación en los hechos, lo que podría influir en las decisiones judiciales próximas. La ciudadanía espera que el caso siente un precedente en la protección legal de los animales.