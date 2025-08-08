Tragedia en Montería: Niño de 11 años muere ahogado en canal del barrio La Granja

Pesar por niño ahogado en el barrio La Granja de Montería.

Montería

Un menor de 11 años falleció este 8 de agosto tras ahogarse en un canal de riego del sector La Granja en Montería.

Según reportes oficiales, el niño ingresó al cuerpo de agua para bañarse, pero no logró salir a la superficie. Las autoridades activaron de inmediato un operativo de búsqueda con la Policía Metropolitana, Defensa Civil y Bomberos, quienes recuperaron su cuerpo cerca del puente de la calle 5 con vía principal.

Tras ser trasladado al CAMU de La Granja, los esfuerzos médicos por reanimarlo resultaron infructuosos.

Pesar por la muerte del niño

El alcalde Hugo Kerguelén García expresó su pesar: “Lamentamos profundamente este hecho que nos duele como sociedad”.

El mandatario hizo un llamado urgente a padres y cuidadores: “Ningún niño debe estar solo en cuerpos de agua o zonas de riesgo. Estas situaciones son evitables”.

El incidente ha conmocionado a la comunidad y puesto en evidencia los peligros que representan estos canales sin supervisión.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar medidas de prevención, especialmente con menores de edad en áreas potencialmente peligrosas.

El caso sigue bajo investigación mientras la familia recibe acompañamiento institucional.