Delegación de Perú visita Santa Rosa, en disputa con Colombia, mientras Petro está en Leticia

Una delegación del Gobierno de Perú encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros miembros del Gabinete llegarán hoy al distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla reclamada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Coincide con la presencia del mandatario colombiano en Leticia, Amazonas, para la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Sin embargo, no hay ningún encuentro confirmado entre funciarios de los dos países.

📍Santa Rosa de Loreto | El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, viaja a la región #Loreto para liderar una nueva campaña de acción social en la zona de frontera, junto a los ministros de @Minsa_Peru, @MineduPeru, @MindefPeru y @MidisPeru. pic.twitter.com/HKwdLMNAIy — Consejo de Ministros (@pcmperu) August 7, 2025

La comitiva de Perú incluye a los ministros de Salud, César Vásquez; de Educación, Morgan Quero; de Defensa, Walter Astudillo; de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga; y el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza.

De acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la visita forma parte de una campaña de acción social en las provincias de Requena y Mariscal Ramón Castilla, que busca atender aproximadamente a 4300 personas de 40 comunidades de pueblos indígenas.

Para el Gobierno de Perú, su soberanía sobre este territorio está fuera de discusión, pues sostiene que desde un primer momento Santa Rosa fue una extensión de la isla Chinería que, según ese país, en 1929 ambos países acordaron que quedase en manos de Perú y que actualmente es una única isla.