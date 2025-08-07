Expresidente Uribe agradeció marchas de apoyo en el país tras su condena a prisión domiciliaria

Medellín

El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje de gratitud a los miles de ciudadanos que se movilizaron este jueves 7 de agosto en señal de apoyo en varias ciudades del país, tras ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

“Compatriotas, siento que mi corazón es pequeño, necesito uno más grande para expresar mi infinita gratitud de los míos y la mía por sus generosas muestras de apoyo y solidaridad”, expresó el expresidente.

A través de su cuenta en X, Uribe expresó su agradecimiento por las muestras de solidaridad, asegurando que su compromiso con el bienestar de Colombia sigue intacto.

“Luchar por la libertad de mis compatriotas, disipa la aflicción por la restricción de mi libertad. Cercano ya por el momento de la vida, que hará sentir menos firmeza física en mis manos, pido a Dios firmeza espiritual para nunca desfallecer en el compromiso por la libertad y el bienestar de Colombia”, señala en el video.

Otros pronunciamientos del expresidente

El expresidente Álvaro Uribe llamó a consolidar un “gobierno de transición” que devuelva la estabilidad democrática al país, y rechazó de manera enfática cualquier iniciativa que busque legalizar las drogas, además de cuestionar el actual sistema tributario, al señalar que Colombia no debe destacarse por tener las mayores tasas de impuestos, sino por la confianza, la inversión productiva y la generación de empleo. Propuso una “economía fraterna” donde trabajadores y empresarios “remen en la misma dirección”.

En materia de salud, defendió un modelo mixto, privado y solidario, y rechazó lo que calificó como un “discurso estatista del neocomunismo que alarga las filas de espera mientras sigue la destrucción del avanzado”.

Uribe también se pronunció en contra del uso de las reservas pensionales para gastos estatales, criticó el despilfarro en burocracia y sobornos políticos, y pidió que el gobierno se parezca más “a las familias de clase media en sus buenas costumbres”.

En el plano internacional, llamó a reforzar alianzas con países como Estados Unidos e Israel para enfrentar el crimen y combatir el narcotráfico, en lugar de acercarse a gobiernos que “auspician dictaduras”. Además, se refirió al conflicto en Medio Oriente, señalando su respaldo a la paz entre los pueblos judío y palestino.

El expresidente cerró su mensaje en redes sociales pidiendo fortaleza espiritual para seguir adelante con su causa política y defender la democracia y libertad del país.