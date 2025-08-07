Dos personas resultaron heridas en incendio de taller de motos en Villa Hermosa

Medellín, Antioquia

Dos personas resultaron lesionadas tras un incendio estructural que se registró en la mañana de este jueves en el barrio Villa Hermosa, centro oriente de Medellín.

La emergencia ocurrió en un taller de motocicletas ubicado en la carrera 40 con calle 65, y fue atendida por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

El fuego generó alarma entre los habitantes del sector, pero fue controlado rápidamente por dos tripulaciones de bomberos que evitaron su propagación a construcciones vecinas. Las causas del incendio aún están por establecerse.

Las autoridades investigan si el incendio se originó por una falla eléctrica o por el manejo inadecuado de sustancias inflamables dentro del taller. Mientras tanto, se evalúan los daños materiales en el lugar y se hace seguimiento al estado de salud de los afectados.