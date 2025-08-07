🔴 EN VIVO |Marchas 7 de agosto en Colombia, apoyo a Álvaro Uribe: bloqueos y puntos de encuentro

Este jueves 7 de agosto se registran marchas en Bogotá y otras ciudades del país como Manizales, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que la justicia lo llamara a juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Las movilizaciones fueron convocadas por ciudadanos, sectores del uribismo y simpatizantes del Centro Democrático.

En la capital, los manifestantes se congregaron desde las horas de la mañana en diferentes puntos, especialmente en el norte y el centro de la ciudad, portando banderas, camisetas alusivas al expresidente y pancartas con mensajes como “Uribe inocente” y “Yo apoyo al presidente eterno”.

Las movilizaciones no solo expresan respaldo a Uribe, sino también una crítica directa al sistema judicial. En ciudades como Manizales y Barranquilla, se han desarrollado plantones, en los que los manifestantes aseguran que el proceso contra el exmandatario tiene motivaciones políticas.

Noticia en desarrollo...

EN VIVO | Minuto a minuto marchas 7 de agosto