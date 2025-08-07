Política

Álvaro Uribe compareció ante Juzgado de Rionegro para formalizar su prisión domiciliaria

El exmandatario informó que con la identificación de preso, continuará la lucha para que el país derrote la “naciente mordaza neocomunista”

Colombia&#039;s former president Alvaro Uribe Velez takes part during an event announcing the candidates for Bogota&#039;s council of the Political Party, Centro Democratico, on August 10, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

María Paula Pineda

Colombia

En la noche de este miércoles 6 de agosto el expresidente Álvaro Uribe publicó un nuevo video en sus redes sociales.

Alli informó que compareció ante el Juzgado de Rionegro para formalizar la prisionera domiciliaria que deberá cumplir para pagar su condena de 12 años de prisión, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Según dijo Uribe, lo habían citado para el próximo lunes para “formalizar mí encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”.

Señaló el exmandatario que con la identificación de preso, continuará y aumentará su lucha para que Colombia en 2026 derrote “la naciente mordaza neocomunista”.

Agregó Uribe en el video que publicó en su cuenta de X que si dicha “mordaza neocomunista” a la que se refirió se consolida, “acabará con la Nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”.

