Álvaro Uribe compareció ante Juzgado de Rionegro para formalizar su prisión domiciliaria

En la noche de este miércoles 6 de agosto el expresidente Álvaro Uribe publicó un nuevo video en sus redes sociales.

#POLÍTICA El expresidente Álvaro Uribe informó que compareció ante el Juzgado de Rionegro para formalizar su encarcelamiento domiciliario, que dijo “estoy cumpliendo desde el pasado viernes”.



Añadió Uribe que “con la identificación de preso, continuaré y aumentaré la lucha para… pic.twitter.com/UyEd80pYV6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 7, 2025

Alli informó que compareció ante el Juzgado de Rionegro para formalizar la prisionera domiciliaria que deberá cumplir para pagar su condena de 12 años de prisión, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Según dijo Uribe, lo habían citado para el próximo lunes para “formalizar mí encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”.

Señaló el exmandatario que con la identificación de preso, continuará y aumentará su lucha para que Colombia en 2026 derrote “la naciente mordaza neocomunista”.

Agregó Uribe en el video que publicó en su cuenta de X que si dicha “mordaza neocomunista” a la que se refirió se consolida, “acabará con la Nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”.