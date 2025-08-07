Golpe al Clan del Golfo en Concordia: cayó alias “Barbas”, presunto coordinador de microtráfico

Concordia, Antioquia

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el GAULA Militar, fue capturado en Concordia, Suroeste antioqueño, Sebastián Rojas Jaramillo, alias “Barbas”, señalado como uno de los coordinadores del microtráfico de drogas en la zona bajo órdenes del Clan del Golfo.

La intervención se realizó mediante una diligencia de allanamiento y registro, donde las autoridades incautaron 250 dosis listas para la venta, además de 220 gramos de bazuco y 490 gramos de marihuana. Según información de inteligencia, alias “Barbas” estaría vinculado a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, una facción del Clan del Golfo asociada a homicidios, extorsiones y control territorial a través del tráfico de estupefacientes.

“Este sujeto es identificado como traficante al menudeo de sustancias ilícitas en este municipio. Esta captura se logra gracias a la materialización de un registro de allanamiento, encontrándose en su vivienda 960 gramos de sustancias ilícitas”, dijo el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia.

Con esta captura, las autoridades aseguran que se logra un golpe directo a las redes de microtráfico en la región y se debilita el músculo financiero del grupo armado ilegal. La Policía reiteró su compromiso de continuar las operaciones contra estructuras criminales que afectan la seguridad y la salud pública en el departamento de Antioquia.