Así fue la masiva marcha de apoyo al expresidente Uribe en Medellín; su hijo Jerónimo asistió

La concentración en apoyo al expresidente Uribe fue masiva en el Centro de Medellín. Foto: Caracol Radio.

Miles de personas se congregaron en el Centro de Medellín este 7 de agosto de 2025, para participar en la marcha de respaldo al expresidente Álvaro Uribe, luego de ser condenado a doce años de prisión, tras haber sido hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Tal como estaba previsto, la concentración comenzó hacia las 9:00 de la mañana y se desarrolló sin reportes de alteraciones del orden público. El recorrido comenzó en la Avenida Oriental con La Playa y avanzó hasta el Parque de las Luces, tomando la calle San Juan, donde culminó el recorrido.

#Medellín | Multitudinaria concentración en el Centro de Medellín en apoyo al expresidente Álvaro Uribe. Gremios económicos se unieron a la movilización. pic.twitter.com/moZsWvJ2jN — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) August 7, 2025

Entre los asistentes estuvieron familiares y amigos del expresidente Uribe, incluido su hijo Jerónimo Uribe, quien tomó la palabra desde una tarima ubicada en uno de los puntos de concentración. En su intervención, expresó que la marcha se realizó no solo por la defensa de la inocencia de su padre, sino como una manifestación contra el “narcosocialismo”.

“Yo marcho, más que por la inocencia de Álvaro Uribe, porque pueda continuar la lucha en contra del narcosocialismo que nos quieren imponer en libertad”, destacó el hijo del expresidente.

Críticas a Petro

Además, Jerónimo Uribe criticó al presidente Gustavo Petro por su postura frente al caso judicial de su padre: “el presidente Petro ha hecho más de 20 publicaciones —en redes sociales— criminalizando a la familia Uribe Vélez, instigando odio y condicionando a la opinión pública en nuestra contra”.

La manifestación en Medellín hizo parte de una jornada nacional convocada por simpatizantes del expresidente Uribe, luego de que fuera condenado en un proceso por fraude procesal y soborno a testigos. En paralelo, en el parque La Martina de Apartadó, en el Urabá antioqueño, también hubo una nutrida concentración en apoyo al líder del Centro Democrático.