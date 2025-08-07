Líderes de Colombia Justa Libres y la Liga de Gobernantes hablan de los tres años del gobierno Petro

Ibagué

Caracol Radio consultó a los presidentes de los Partidos Colombia Justa libres y La Liga de Gobernantes Anticorrupción, sobre los tres años del presidente, Gustavo Petro que se cumplen este 7 de agosto. Estos dos movimientos políticos hacen parte de la coalición ALMA que buscará con el apoyo de por lo menos 25 sectores lograr consolidar una propuesta fuerte de cara a las elecciones 2026.

Precisamente, Ricardo Arias, presidente del Partido Colombia Justa Libres, aseguró que al Gobierno Nacional le ha falta una administración en los tres años de mandato.

“Yo siento que el Gobierno pudo haber sido mejor si hubiera tirado unas líneas del Estado Colombiano, hoy lo que vemos es un desajuste, país se debate sin un rumbo establecido”, dijo Arias.

El dirigente político resaltó que los partidos que se han mantenido como independientes tendrán una oportunidad presentado un proyecto de cara a las elecciones al Congreso.

“Hay una serie de ideas que nadie consolida, por eso tendremos que hacer un proyecto de correcto manejo de gobierno, por eso primero pensamos en el Congreso, primero en las bancadas mayoritarias para que con ello hagamos un reordenar del Estado Colombiano”, puntualizó Ricardo Arias.

Por su parte, Camilo Larios, presidente de La Liga de Gobernantes Anticorrupción, sostuvo que es un Gobierno que se ha caracterizado por los escándalos de corrupción y cobrando más impuestos.

“Siguen generando esa discusión entre colombianos, ¿Quién representa a los ciudadanos de a pie?, hoy tenemos un presidente que todos los días amanece con un escándalo nuevo y cuando no tiene escándalo, se lo inventa y sale a pelear, yo eso lo he comparado con el circo romano, es el circo en el que quieren meter a los colombianos”, dijo Larios.

A su vez resaltó que Colombia lo tiene todo, pero tiene a millones de colombianos aguantando hambre “Estamos siendo mal administrados, no hay un gobierno en favor de la ciudadanía, muchos de los que votaron por este señor Petro están arrepentidos, por eso debemos tomar buenas decisiones en las próximas elecciones”.