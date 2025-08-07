La Feria de las Flores rendirá esta noche un homenaje al Combo de las Estrellas, por sus 50 años

Medellín

La Alcaldía de Medellín rendirá esta noche un homenaje al Combo de las Estrellas, por sus 50 años de trayectoria musical.

Este reconocimiento hace parte de la programación de la Feria de las Flores y busca destacar las cinco décadas que ha tenido de trayectoria esta agrupación de música tropical.

¿Dónde será el homenaje?

El Combo de las Estrellas es una de las agrupaciones más representativas en la música tropical colombiana, fue fundada en el año 1975, ha grabado 22 álbumes y se espera que más de 4 mil personas le rindan homenaje hoy, en el Parque Cultural Nocturno, en la Plaza Gardel, a partir de las seis de la tarde.

El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva Jaramillo, dijo que “La Feria de las Flores se llena de orgullo y sentimiento para rendirle un homenaje muy especial a una agrupación que hace parte del alma musical de Medellín y Colombia, El Combo de las Estrellas. En el Parque Cultural Nocturno viviremos una noche inolvidable, llena de alegría, recuerdos y mucho sabor tropical”.

Se espera que durante el concierto de esta noche se escuchen las interpretaciones de canciones como Vendaval, Te conquistaré, En silencio te amaré, Con el alma enamorada, Soledad y el infaltable, Me voy para Medellín, himno emblemático de la Feria de las Flores.

Santiago Silva agregó que “este será un momento inolvidable para cantar, bailar y emocionarnos con las canciones que han acompañado nuestras fiestas, nuestros amores e historias durante 50 años”.

Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que se espera que esta noche asistan unas cuatro mil personas a este homenaje que estará cargado de alegría, nostalgia, orgullo, por esta agrupación emblemática de la capital antioqueña.

Dijo además el secretario de Cultura de Medellín que “desde la Alcaldía de Medellín queremos hacer este reconocimiento junto a la gente que ha crecido con su música y que sigue haciendo grande en nuestra cultura. Es un homenaje merecido a la altura de un grupo que ha dejado una huella profunda en nuestra identidad”.

¿Qué otras agrupaciones se presentarán en este escenario?

En este mismo escenario se presentarán esta noche las agrupaciones Salsa Power, el Grupo Galé, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato.

¿Qué otros conciertos se tienen previstos esta noche en la Feria de las Flores?

En el Parque de Villa Hermosa se presentarán Jorge Antonio Oñate, Golpe a Golpe, Nacho Acero y la Típica RA7. El tablado musical comenzará a las 7 de la noche y se extenderá hasta las 12 de la medianoche.

En el corregimiento Altavista, el concierto comenzará a las seis de la tarde con los cantores Koko y Koronel, Chelo Ramírez, Risa Loca, Lyan y Ley con su banda. La presentación musical terminará a las 11 de la noche.

En el parqueadero de la Feria de Ganado, el tablado comenzará a las 4 de la tarde y allí se presentarán Jessi Uribe, Nelson Velásquez, el Grupo Caneo, Fernando González y el Combo Qué Nota.

La Feria de las Flores continuará con su programación hasta el próximo domingo, 10 de agosto.