ANT entregó mil hectáreas de tierra a víctimas del conflicto armado y campesinos en Antioquia

Antioquia

Después de más de una década de trámites, campesinos y víctimas del conflicto armado en Antioquia finalmente recibieron títulos de propiedad sobre las tierras que han habitado y trabajado durante años. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adjudicó 1.048 hectáreas en siete municipios del departamento, marcando un paso significativo en la búsqueda de justicia agraria.

Los beneficiarios están ubicados en zonas rurales de Yondó, Amalfi, Cocorná, San Francisco, Apartadó, Sonsón y Zaragoza, donde se formalizaron 26 predios baldíos.

“Los solicitantes llevaban más de 40 años en esos predios, son personas de edad avanzada, lo que les impedía acceder a créditos y a ayudas gubernamentales. Otros son víctimas del conflicto armado lo que hace de estas entregas, un símbolo de reparación y justicia social para que hoy estas personas puedan decir: esta tierra sí es mía”, dijo Farlin Perea Rentería, líder de la Unidad de Gestión Territorial Antioquia, Chocó y Eje Cafetero de la Agencia Nacional de Tierras.

Para muchas de estas familias, que tenían el proceso desde el antiguo INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) la entrega del título representa una forma de reparación, un acto de dignidad y la puerta de entrada a proyectos productivos y créditos agrarios.