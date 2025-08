“Venimos a exigir justicia”: Abogado víctimas en juicio por falsos positivos contra el coronel Mejía

Valledupar

Ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz se realizó una audiencia de alegatos de conclusión, un espacio en el que las partes expusieron ante los magistrados sus argumentos del caso en medio del juicio contra el coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía, quien es acusado por la Fiscalía de la JEP, que es la Unidad de Investigación y Acusación de ser el responsable de 72 casos de falsos positivos cuando fue comandante del batallón La Popa, en Valledupar entre enero de 2002 y noviembre de 2003.

Los abogados que representan a las víctimas dentro de este proceso tomaron la palabra para exponer su visión del caso. El abogado Sebastián Escobar, quien integra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, aseguró que en este juicio quedó demostrada la responsabilidad de Mejía que no fue un simple oficial atrapado en la lógica de la guerra, sino el arquitecto de un aparato criminal con capacidad de mando y control.

“Estas víctimas no solo han sufrido el horror de perder a sus seres queridos, sino también han sufrido el silencio institucional, la estigmatización y la impunidad que por mucho tiempo invisibilizó estos crímenes. A estas familias el Estado les arrebató lo más valioso y después les negó la verdad”.

Sebastián Escobar aseguró que habla en nombre de las familias de estas 72 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que en Colombia se conoce como los falsos positivos y que, con profundo respeto, pero también con firmeza, pide justicia.

“En nombre de madres, hermanas, hijos e hijas, esposas y comunidades enteras que llevan más de dos décadas esperando una verdad que ha sido negada, una justicia que ha sido esquiva y una reparación que aún no ha llegado. Lo que se cierra hoy con la presentación de esta intervención no constituye un juicio más, es la oportunidad de desmontar desde el derecho, pero también desde la ética la fachada de legalidad que se construyó para ocultar un aparato criminal que asesinó y desapareció a personas bajo la lógica perversa de resultados y el éxito militar. Hoy, en el marco de este juicio oral adversarial venimos a pedir justicia, no solo en temas jurídicos, sino en un sentido mucho más profundo. La justicia que restituye la dignidad, que repara con verdad y que sienta precedentes éticos para que estos hechos no se repitan nunca más”.

Por su parte, la abogada Daniela Rodríguez señaló que los crímenes afectaron principalmente a jóvenes campesinos, trabajadores y miembros de comunidades étnicas.

“El Ejército los traicionó. No fueron errores ni hechos aislados: Fueron prácticas sistemáticas que destruyeron familias y comunidades enteras”.

Los abogados de las víctimas solicitaron a los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, imponer la pena máxima contemplada por la JEP: 20 años de cárcel para el coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía por crímenes de lesa humanidad.