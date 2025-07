Interceptaciones contra Álvaro Uribe Vélez fueron legales, confirma jueza Sandra Heredia

JUSTICIA

Avanza la lectura del sentido de fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte de a jueza 44 de conocimiento, Sandra Heredia en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá.

En la lectura del fallo la jueza desglosa una a una las pruebas presentadas por la Fiscalía y tambien por la defensa.

Interceptaciones a Uribe

La juez Sandra Heredia declaró que fueron legales las polémicas interceptaciones que ordenó la Corte Suprema de Justicia por error, al teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2018 y por medio de las cuales se escucharon sus conversaciones con su exabogado, Diego Cadena.

“Las interceptaciones se llevaron a cabo únicamente en días hábiles dentro del periodo comprendido entre el 12 y el 27 de marzo del 2018. Una vez presentado el informe quedaba cuenta del hallazgo inevitable, esto es, la identificación de Álvaro Uribe Vélez como titular de la línea. No se continuó con la vigilancia magnetofónica por ser incompatible con el deber de cesar una actividad investigativa cuando su objeto ya no resulta jurídicamente viable. ”, indicó la jueza.

Recordemos que las interceptaciones, que fueron realizadas en 2018 por Óscar Humberto Álvarez Muñoz, técnico investigador del CTI, causaron gran polémica en este caso.

Los abogados del expresidente las califican como “ilegales”, dado que fueron ordenadas contra el senador Nilton Córdoba, y, por un supuesto error en el teléfono chuzado, la Corte Suprema termino escuchando las conversaciones del expresidente Álvaro Uribe y su abogado, Diego Cadena.

A pesar de su controvertido origen, fueron validadas como pruebas, que resultaron fundamentales en el juicio, pues la Fiscalía consideró que allí se hablaría de las personas que tendrían que retractarse por vincular al exmandatario con grupos paramilitares.

Lo que se escuchó de las llamadas entre Uribe y Cadena

-En una de las llamadas interceptadas se escuchó una razón que mandó el expresidente Uribe al condenado paramilitar, Juan Guillermo Monsalve: “Que él está muy aburrido porque él mintió, que quiere desmontar eso, que además le prometieron un poco de beneficios. Pero él no ha querido recibir el abogado porque él no está seguro que es el abogado que yo mando. Sí. Ese es el doctor Diego Cadena, yo lo único que necesito es que diga la verdad, porque eso es para la Corte Suprema (…) Ahora, si allá hubo paramilitares, que también lo diga, pero que diga la verdad”.

-Uribe dijo: “Esto es muy triste que el coronel que estaba a cargo diga no, allá estaba era el Ejército y que este tipo diga que había paramilitares”. Cadena le respondió: “Claro, pero lo más importante es lo que él va a decir, que le ofrecieron unos beneficios, pero que él va a decirle la verdad a la corte y aclarar qué fue lo que pasó”.

- “Tuso Sierra fue extraditado por mi Gobierno (…) tiene unos amigos en Antioquia y les ha contado lo siguiente: Piedad Córdoba y Cepeda le ofrecieron beneficios que cuando saliera de la cárcel de Estados Unidos lo mandaban a Suiza si me acusaba a mí. Él le dijo que ni me conoce. Es verdad. Entonces yo le pedí un video”: se escucha a Uribe en conversación con Cadena.

-“Presidente, mi sugerencia es la siguiente: cuando yo contacté a este señor, para que nos esclareciera mediante una declaración de extrajuicio él me mandó esta razón, me dice, ‘mire, yo para dar cualquier declaración debo pedirle permiso a mis agentes de Washington’; yo le voy a pedir nuevamente y respetuosamente al señor que nos adelante para asegurar la verdad, presidente, porque ya luego empiezan los ofrecimientos de terceras personas”, le dijo Cadena a Uribe.

-En otra grabación, Uribe dice a Cadena: “Eso no es capaz de manejarlo Jaime Granados y también lo digo con tristeza, ni Jaime Lombana, esto es mucho descuido, lo que yo me he encontrado en el archivo de lo que yo hice como Gobernador: imagínese, tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrillas, y me dejan avanzar estos procesos, ‘eso es negligente’”.