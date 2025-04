Las interceptaciones de las conversaciones entre Uribe y Cadena, reveladas por la Fiscalía en juicio

En la audiencia de este jueves 24 de abril, la Fiscalía reveló una de las pruebas claves en el juicio oral que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez: se trata de las interceptaciones de las conversaciones telefónicas entre el expresidente y quien era su abogado Diego Cadena.

Las interceptaciones, fueron realizadas en 2018 por Óscar Humberto Álvarez Muñoz, técnico investigador del CTI, hoy testigo en el juicio.

-En una de las llamadas interceptadas se escuchó una razón que mandó el expresidente Uribe al condenado paramilitar, Juan Guillermo Monsalve: “Que él está muy aburrido porque él mintió, que quiere desmontar eso, que además le prometieron un poco de beneficios. Pero él no ha querido recibir el abogado porque él no está seguro que es el abogado que yo mando. Sí. Ese es el doctor Diego Cadena, yo lo único que necesito es que diga la verdad porque eso es para la Corte Suprema (…) Ahora, si allá hubo paramilitares, que también lo diga, pero que diga la verdad”.

-Uribe dijo: “Esto es muy triste que el coronel que estaba a cargo diga no, allá estaba era el Ejército y que este tipo diga que habían paramilitares”. Cadena le respondió: “Claro, pero lo más importante es lo que él va a decir, que le ofrecieron unos beneficios, pero que él va a decirle la verdad a la corte y aclarar qué fue lo que pasó”.

- “Tuso Sierra fue extraditado por mi Gobierno (…) tiene unos amigos en Antioquia y les ha contado lo siguiente: Piedad Córdoba y Cepeda le ofrecieron beneficios que cuando saliera de la carcel de Estados Unidos lo mandaban a Suiza si me acusaba a mí. Él le dijo que ni me conoce. Es verdad. Entonces yo le pedí un video”: se escucha a Uribe en conversación con Cadena.

-“Presidente, mi sugerencia es la siguiente: cuando yo contacté a este señor, para que nos esclareciera mediante una declaración de extrajuicio él me mandó esta razón, me dice, ‘mire, yo para dar cualquier declaración debo pedirle permiso a mis agentes de Washington’; yo le voy a pedir nuevamente y respetuosamente al señor que nos adelante para asegurar la verdad, presidente, porque ya luego empiezan los ofrecimientos de terceras personas”, le dijo Cadena a Uribe.

-En otra grabación, Uribe dice a Cadena: “Eso no es capaz de manejarlo Jaime Granados y también lo digo con tristeza, ni Jaime Lombana, esto es mucho descuido, lo que yo me he encontrado en el archivo de lo que yo hice como Gobernador: imagínese, tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrillas, y me dejan avanzar estos procesos, ‘eso es negligente’”.

Por estas criticas, el exmandatario se pronuncio en su cuenta de X:

Mis excusas de nuevo a los doctores Granados y Lombana por mis comentarios indebidos, producto de la angustia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 24, 2025

