Interceptaciones entre Uribe y Cadena se tendrán en cuenta en juicio por presunta manipulación de testigos

En la mañana de este martes 4 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez perdió importante “round” ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El Tribunal determinó que las intercepciones que ordenó la Corte Suprema de Justicia a las conversaciones telefónicas entre Uribe y quien era su abogado, Diego Cadena, en 2018, sí se tendrán en cuenta como pruebas en el proceso.

Con esto, negó la apelación que interpusieron tanto la defensa, en cabeza del abogado, Jaime Granados y el delgado de la Procuraduría General, Bladimir Cuadros, contra el decreto probatorio presentado por la Juez 44 de Conocimiento de Bogotá.

Estas interceptaciones que serán tenidas en cuenta contra el exmandatario serían claves dentro del proceso penal que se surtirá, pues allí se hablaría de las personas que tendrían que retractarse por vincular al exmandatario con grupos paramilitares.

Se reactiva el proceso contra Álvaro Uribe

Tras resolver esta apelación, el próximo 6 de febrero, podría arrancar el juicio contra el expresidente acusador por tres delitos: soborno, soborno en la actuación penal y fraude procesal.

