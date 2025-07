Juan Guillermo Monsalve, Salvatore Mancuso y otros testigos claves en el caso Álvaro Uribe Vélez

Desde el pasado 6 de febrero de este 2025 y durante 5 meses, en el escenario del juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por presunta manipulación de testigos, se escucharon los testimonios de cientos de testigos que participaron en la confrontación de dos teorías del caso, la Fiscalía y la defensa.

El corazón del proceso penal fueron los testimonio de exparamilitares. También subieron al estrado grandes personalidades, congresistas, peritos y periodistas. Fueron en total 35 testigos del ente investigador y 60 del equipo que defiende al exmandatario.

Lo que dijo Juan Guillermo Monsalve

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella del caso, declaró el pasado 27 de febrero sobre presuntos vínculos de los hermanos Uribe Vélez con grupos paramilitares. Ratificó lo que dijo desde el año 2011 en entrevista con el senador Iván Cepeda: que el exmandatario habría participado en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas a mediados de los 90s.

Él sería uno de los presos que, según el ente investigador, fue víctima de intento de soborno, por medio del abogado Diego Cadena, para que cambiara sus versiones.

En interrogatorio con la fiscal Marlene Orjuela, Monsalve se refirió a supuestos vínculos de Uribe con las Autodefensas: “Llama a Álvaro Uribe y le dice que la seguridad que teníamos no era suficiente (...) Él le dice a Uribe que la seguridad no era suficiente, e inmediatamente mandan tropas”, dijo el exparamilitar.

Y, detalló su supuesto encuentro con Diego Cadena, quien “se identificó como abogado de Uribe” y le habría pedido “la retractación”.

Monsalve dijo que no conoce a Uribe

Fiscal: Dígale a la audiencia si usted conoció personalmente al aquí acusado, Álvaro Uribe Vélez. Monsalve: No señora. Así como Santiago, no.

Juan Guillermo Monsalve. Foto: Suministrada. Ampliar

Lo que dijo el senador Iván Cepeda

El senador, Iván Cepeda, principal víctima en el caso, y primer testigo de la Fiscalía, respondió en audiencia interrogatorio de la fiscal, Marlene Orjuela. Narró varios hechos con los que apoyaría la tesis de la Fiscalía, de que Uribe fue el determinador de presuntos sobornos a presos en cárceles para que testificaran en su contra.

El senador se refirió a una reunión que tuvo en 2009 en Estado Unidos, con el exparamilitar, Salvatore Mancuso.

Según su relato, Mancuso le manifestó “que había sido extraditado porque iba a decir verdades inconvenientes para figuras políticas, militares y hacendados que estaban íntimamente ligados con la actividad de grupos paramilitares (…) mencionó dos encuentros que tuvo con el entonces presidente Álvaro Uribe”, dijo Cepeda, antes de ser interrumpido por la defensa de Uribe, quien presentó una objeción.

También, acusó al expresidente Álvaro Uribe de desatar en su contra una campaña de desprestigio que le ha generado amenazas de muerte.

“Cuando a uno se le llama insistentemente senador de las Farc, actor del terrorismo, pues obviamente eso eleva de una manera supremamente significativa los factores de riesgo de un ejercicio como el que yo hago en la vida pública de carácter político. Y por supuesto que ha habido amenazas de muerte, por supuesto que han sido denunciados oportunamente en Colombia ante las autoridades y ante el sistema interamericano de derechos humanos. No solamente palabras, campañas, propaganda en mi contra, sino también planes para asesinarme“, denunció Cepeda.

Senador Iván Cepeda. Foto: Colprensa. Ampliar

Lo que dijo Salvatore Mancuso

Mancuso testificó sobre la comisión conformada por Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, que viajó en 2019 a Washington, Estados Unidos, para visitar la cárcel en la que se encontraban los exparamilitares Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuso y Salvatore Mancuso.

Dijo que a través de su abogado Carlos Suárez contactó a la senadora Piedad Córdoba: “Contacté a Córdoba porque con nuestra extradición se pretendía silenciarnos, ocultar la responsabilidad que tenía el Estado en crímenes de guerra de responsabilidad del Estado”.

Salvatore Mancuso | Foto: Colprensa / LINA GASCA Ampliar

Lo que dijo Juan Carlos “El Tuso” Sierra

El Tuso Sierra recordó que en 2015 el periodista Juan Carlos Giraldo lo visitó en dos ocasiones de parte del exmagistrado José Luis Barceló y “de parte del fiscal de esa época”, Eduardo Montealegre.

“Para el mismo tema: qué conocimiento tenía yo, no de Álvaro Uribe, de los Uribe”, dijo.

“Desde el 2009 han preguntado por los nexos de los Uribe con las Autodefensas. Eso fue lo que inicialmente yo le dije a Juan Manuel y a lo que vino el doctor Cadena, pero cuando yo estoy con él en una reunión y yo le digo: hombre, no solamente fue la visita que yo tuve en la cárcel, en el 2015 vino Juan Carlos Giraldo a lo mismo, de parte del fiscal de esa época, del vicefiscal y del magistrado Barceló“, narró Sierra.

En una de esas visitas, dijo que Giraldo le había hecho unos ofrecimientos.

“Yo estaba escribiendo un libro y me dijo que él tenía una editorial, que lo hiciera con él y que me adelantaba $100 millones. Me ofrecieron que no me sacaban de Justicia y Paz y que me ayudarían con un principio de oportunidad”, declaró bajo juramento ante el juzgado 44 penal de Conocimiento de Bogotá.

Alias el 'Tuso' Sierra Ampliar

Lo que dijo Carlos Enrique Vélez

Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, exparamilitar que purga una condena de 40 años por crímenes que cometió cuando conformó el ‘Bloque Cacique Pipintá‘ testificó varias veces en el proceso, y se retractó de algunas de sus afirmaciones anteriores.

Alias ‘Víctor’, declaró que el abogado Diego Cadena lo contactó en nombre del expresidente Uribe, y le ofreció 200 millones de pesos para desmentir el testimonio de alias Alberto, quien había declarado en contra del exmandatario.

“Ahí es donde hace el escrito de puño y letra de él y yo se lo firmó”, dijo.

Carlos Enrique Vélez Ramírez, conocido como alias ‘Víctor’, es testigo principal contra Diego Cadena. Foto: Colprensa / CAMILA DÍAZ Ampliar

Lo que dijo Pablo Hernán Sierra

Desde la cárcel Cómbita en Boyacá, donde está recluido desde 2007, también rindió declaración el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, testigo clave de la Fiscalía, que ha vinculado al expresidente con grupos paramilitares.

El excomandante del Bloque Nutibara de las AUC dijo que en la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe Vélez “se asentó el primer grupo paramilitar”

El condenado paramilitar afirmó que Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe vendieron la hacienda ‘para lavarse las manos’.

“Para nadie es un secreto que en esa finca se asentó el primer grupo paramilitar que llegó allá, eran 30 hombres. En su momento, el jefe inmediato de ese grupo era Luis Villegas, el líder máximo de la organización. En 1996, el presidente Uribe, cuando era gobernador de Antioquia, les otorgó personería jurídica a la Convivir El Cóndor. Fue ahí donde conocí a Juan Monsalve en ese mismo año, y desde entonces comenzó nuestra amistad”, narró.

Ampliar

Lo que dijo Eurídice Cortés

Eurídice Cortés Velasco, conocida con el alias ‘Diana’, habló sobre sus funciones en el ‘Bloque Cacique Pipintá’ y su formación con jefes paramilitares. Relató haber fungido como informante de la Policía y el Ejército entre 1998 y 2000.

Cuando fue interrogada sobre el expresidente Uribe, declaró que alias ‘Alberto’, como es conocido el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, decía que Uribe era el referente político del Bloque Metro, pero ella niega haber recibido órdenes de obligar a votar por él: “Eso no es así, ‘Alberto’ no estuvo en ese curso de comandantes que fue antes de las elecciones del presidente Uribe para que diga eso. Que a nosotros nos dieron la orden de que teníamos que obligar a la gente a votar por Uribe, eso no es cierto. A nosotros nunca se nos dijo: van a coger a la gente con una pistola y la van a llevar a votar”.

También relató que conoció a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar a inicios de 2018 en Manizales, quienes le dijeron que estaban interesados en información que ayudara a Uribe.

Alias Diana afirmó: “Ellos se presentan y me dicen que son del caso del doctor Uribe, y que están interesados en alguna información que pudiera ayudar al doctor Uribe. Lo que sé es que ‘Alberto’ no fue fundador del ‘Bloque Metro’, que era el encargado del cartel de la gasolina y que está hablando de cosas que no son ciertas”.

En esa reunión también se mencionó al senador Iván Cepeda: “Me preguntan si yo alguna vez me he reunido con el senador Cepeda, en lo absoluto, nunca me he reunido con él”. Sin embargo, relató: “sí conozco otras personas que han estado detenidas en Itagüí, donde supuestamente se hicieron muchas reuniones con el senador Cepeda”.

Eurídice Cortés, alias Diana. Foto: Colprensa Ampliar

Los otros testigos:

Por el lado de la defensa comparecieron: Santiago Uribe - el senador Mario Uribe Escobar - el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias- el exfiscal general Néstor Humberto Martínez - el exministro Fabio Valencia Cossio - el actual magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada - y el político Rodrigo Lara Restrepo-, entre otros.

Por el lado de la Fiscalía comparecieron: el senador Iván Cepeda -quien figura como víctima en el proceso- el exministro y exmagistardo, Iván Velásquez-Carlos López Callejas -Deyanira Gómez- Juan Guillermo Monsalve —considerado testigo clave—, así como varios exintegrantes de grupos armados ilegales: Carlos Enrique Vélez - Juan Carlos Sierra, entre otros.