Los detalles del reloj espía con el que se grabó supuesto soborno del abogado de Uribe a Monsalve

Se cumple este miércoles 26 de febrero, el quinto día del juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los delitos de soborno, fraudes procesal y soborno en la actuación penal.

En este punto del proceso penal es el turno para escuchar las declaraciones juradas de los testigos contra el exmandatario. El primero de ellos fue el senador, Iván Cepeda.

Hoy, lo hizo Deyanira Gómez, la exesposa del condenado paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, quien ha revelado en audiencia ante la juez 44 de conocimiento de Bogotá, detalles inéditos de los supuestos sobornos ofrecidos por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que se cambiaran versiones entregadas a la justicia.

Dichos sobornos que habrían sido ofrecidos por el abogado Diego Cadena al exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve, quedaron grabados en un reloj espía, adquirido por Deyanira Gómez.

Aquí los detalles de la compra del reloj espía

Deyanira relató: “Juan (Monsalve) me informa exactamente el día 21 de febrero. Me llama y me dice: ‘Deyanira, hay una situación bastante importante que necesito registrar para que tenga fundamento para mí, como ‘preso’ (…) Él me dijo que estaba siendo solicitado por un abogado que se presentó como el abogado del señor Álvaro Uribe Vélez y que debía hablar con él”.

La exesposa del exparamilitar, contó que incluso, en una anterior reunión, Monsalve había decidido no recibir a Cadena, “porque no tenía cómo registrar o soportar lo que se iba a hablar en la reunión, y él quería garantizar su seguridad y dejar constancia de lo que se tratara”.

Conversaron, entonces, sobre cuál sería el dispositivo apropiado para grabar clandestinamente el encuentro, y que pudiera pasar desapercibido en la prisión.

Deyanira le cuenta a la fiscal: “Le dije/ ‘Déjeme revisar’, y entré a una página de internet desde mi computador personal. Encontré una tienda espía donde vendían múltiples objetos como gafas, esferos y relojes diseñados para ese tipo de grabaciones”.

En ese momento… concluyó que un reloj con grabadora sería la mejor alternativa.

“Un reloj es un objeto común que los presos pueden usar dentro de la cárcel, así que se compró el reloj espía”, concluyó.

¿Quién ingresa el reloj espía a la cárcel para grabar la conversación entre Cadena y Monsalve?

La expareja de Juan Guillermo Monsalve manifestó que el abogado Héctor Romero le ayudó a entrar el reloj a La Picota, a cambio de $500.000 o $1.000.000.