¿Qué son los ODS? ¿Para qué fueron creados? ¿Dónde surgió la idea?

En el año 2010, en Colombia se empezaban a establecer los 17 ODS, previo a la Cumbre de Rio +20, que se celebraría en el año 2012 en Rio de Janeiro, Brasil. Paula Caballero, artífice de la creación de los ODS, vislumbró la oportunidad de integrar a los sectores público, privado, financiero, academia, entre otros para lograr un avance significativo en el desarrollo del mundo teniendo en cuenta dimensiones sociales, ambientales y económicas.

Sin embargo, el camino no fue fácil debido a la fuerte resistencia de diferentes actores y miembros de delegaciones gubernamentales del mundo entero. “A mí me dijeron que estaba tratando de crear, los términos que usaron no fueron muy elegantes, una suerte de piñata que no tenía ningún sentido y que iba a ser imposible implementar, que no era viable tener una agenda integrada que abarcara todas estas dimensiones”. A pesar de esto, el diálogo y la participación de los 193 países permitió llegar a consensos y finalmente, en el año 2015, fueron adoptados los 17 ODS como parte de la agenda 2030.

El trabajo de los países para lograr alcanzar los ODS para el 2030, aunque ha sido importante, no ha sido suficiente y según las Naciones Unidas sólo se logrará alcanzar el 16% de los objetivos. Ante esto, Paula Caballero sostiene que cuestiona la forma en que se están midiendo los ODS porque se está haciendo con una “mirada muy angosta”

“A mí lo que más me preocupa es que seguimos, para citar o parafrasear esa famosa frase de Einstein, que hacemos lo mismo y esperamos retornos diferentes. Y lo que yo veo es que nosotros tenemos sistemas y cuando decimos que vamos a cambiar o ajustar, les hacemos los más mínimos ajustes.”

¿Cuáles son los ODS?

Fin de la pobreza Hambre cero Salud y bienestar Educación de calidad Igualdad de género Agua limpia y saneamiento Energía asequible y no contaminante Trabajo decente y crecimiento económico Industria, innovación e infraestructura Reducción de las desigualdades Ciudades y comunidades sostenibles Producción y consumo responsables Acción por el clima Vida submarina Vida de ecosistemas terrestres Paz, justicia e instituciones sólidas Alianzas para lograr los objetivos

Objetivos de Desarrollo del Milenio vs Objetivos de Desarrollo Sostenible

Según explica Paula Caballero, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos por las Naciones Unidas en el año 2.000, “estaban dirigidos exclusivamente a los llamados países en desarrollo y lo único que los llamados los países desarrollados tenían que hacer era ofrecer apoyo financiero, tecnológico o capacitación. No era muy claro de qué manera o cómo o cuánto”.

Por su parte los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen que no es una agenda para los países en desarrollo sino una agenda que involucra a todos los países del mundo, que según la misma Paula “tienen un papel y una función y que además hay temas de, por ejemplo, migración, flujos de comercio, flujos de información, flujos financieros que exigen una respuesta global.”