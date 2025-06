Los 11 campesinos de Jericó continuarán atendiendo el proceso en libertad

Jericó- Antioquia

Este lunes se realizó una audiencia en la que un juez debería decidir sobre la libertad o no de los 11 campesinos acusados por la multinacional AngloGold Ashanti, a través de la mina Quebradona de los presuntos delitos de secuestro simple y hurto calificado. En la diligencia judicial, el togado negó la solicitud de detención domiciliaria y optó por la libertad de los labriegos que defienden la no explotación minera en su territorio y otras poblaciones vecinas. El argumento principal es que no tienen antecedentes penales; sin embargo, deberán cumplir algunos requisitos como no salir del país y pagar medio salario mínimo vigente.

Así las cosas, los campesinos seguirán vinculados al proceso, pero lo atenderán en libertad , lo que fue celebrado no solo por los procesados sino también por un grupo de ciudadanos que apoyan la protesta de estas personas que se oponen a que la minera Quabradona explote un sector del territorio rural del municipio de Jericó.

El medio digital regional Oriéntese entrevistó a algunos de los liberados que, en medio de la celebración, manifestaron.

“Muy contentos, esperábamos la libertad, no hemos hecho nada grave. Estamos defendiendo la vida y el agua.”. Otro campesino agregó al mismo medio: “a Jericó lo hacemos respetar de multinacionales que vienen sino a destruir familias, a dañar nuestras aguas”.

Es de notar que este proceso se adelanta en medio del rechazo de algunas personas que no quieren que se haga minería en Jericó y poblaciones vecinas del Suroeste de Antioquia.