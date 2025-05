Técnico del Once Caldas lanza pulla a Néstor Lorenzo por Dayro Moreno

Dayro Moreno no para de anotar y de agrandar su leyenda en el fútbol colombiano. Pues este jueves 1 de mayo, jugó el partido completo e hizo gol en la victoria 1-2 de Once Caldas sobre Envigado, por la Liga colombiana.

Con el anterior tanto, en lo que va del año, acumula 12 goles y una asistencia, en 20 partidos entre fútbol colombiano y Copa Sudamericana.

El récord que sigue manteniendo

Como si fuera poco, el delantero sigue consolidándose como el máximo goleador colombiano en la historia. Y es que, con el gol mencionado, llegó a 359 en su carrera, alejándose de Radamel Falcao García, jugador de Millonarios, que tiene 351.

En tercera posición, se encuentra Víctor Hugo Aristizábal, retirado, con 346. Por último, en la lucha también está Carlos Bacca del Junior con 343 goles como profesional.

El debate en torno al goleador

Gracias a lo anterior, se debate sobre si Dayro Mauricio merece ser llamado a la Selección Colombia. Es importante recordar que Moreno ya sabe lo que es jugar con la ‘Tricolor’, luego de haberlo hecho en 32 oportunidades, en los que se reparten juegos amistosos, Copa América y Eliminatorias Sudamericanas, marcando tres anotaciones.

El ‘dardo’ del ‘Arriero’

Hernán Darío Herrera, director técnico de Once Caldas, fue consultado en rueda de prensa, posterior al encuentro ante el Envigado, por el presente de su jugador.

Con su habitual estilo despreocupado, dio una respuesta clara y concisa, que de inmediato fue polemizada. De hecho, lanzó mensaje a Néstor Lorenzo, actual timonel de la Selección Colombia.

“Con el médico y todo el cuerpo técnico, nos tiene impresionados, de verdad. Parece un joven de 25 años, por la forma en la que corre y defiende. Uno se siente contento con Dayro Moreno. Esperemos que siga así, triunfando, así otras personas no lo vean o lo valoren, pero nosotros sí lo hacemos acá“, afirmó.

A la respuesta del DT, un periodista mencionó: “¿Lo de que no lo valoren, lo dice porque no lo convocan o ven en la Selección Colombia?“, a lo que Hernán Darío Herrera recalcó: ”Lo está diciendo usted, no yo“. Ahora, no queda más que esperar la decisión del entrenador Lorenzo, de cara a los partidos frente a Perú y Argentina, por las Eliminatorias.