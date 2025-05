“No quiero que lo lleven”: DT de Nacional sobre posible llamado de Marino Hinestroza a Selección

Marino Hinestroza ha sido una de las más grandes revelaciones del fútbol colombiano en los últimos años. Su habilidad, velocidad y regate sobre la banda, que aportaron en el tricampeonato de Atlético Nacional (Liga, Copa y Superliga), lo llevaron a estar en la Selección Colombia de mayores.

El nombre del caleño apareció en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los juegos ante Brasil y Paraguay, en los que apenas se sumó un punto con el empate ante los Guaraníes. Si bien el jugador de 22 años estuvo disponible para ambos encuentros, no tuvo minutos, pero sumó su primera experiencia con la Tricolor.

El pedido de Gandolfi de cara a junio

El entrenador de Atlético Nacional, Javier Gandolfi, habló con Win Sports. Entretanto, se refirió a la actualidad de Marino y también sobre una posible convocatoria a la Selección Colombia para los partidos de principios de junio, ante Perú en Barranquilla y frente a Argentina en condición de visitante.

El DT argentino aseguró que no le quiere que sea convocado, pues esto supondría una baja sensible para Nacional, sobre todo pensando en los cuadrangulares de la Liga colombiana, pues el último juego de fase de grupos de Copa Libertadores será el 28 de mayo en Uruguay.

“Marino (Hinestroza) está o estaba pasando un momento extraordinario, por eso cuando me preguntaban decía que en un futuro cercano iba a tener la posibilidad; ahora te digo lo contrario, no quiero que me lo lleven porque el torneo no se para y perdemos dos o tres jugadores por citación y eso es complejo”, dijo al respecto, refiriéndose también a David Ospina.

Por su parte, cuando le preguntaron por la falta de minutos de Hinestroza en la doble fecha de marzo, comentó: “Son decisiones y el técnico de la selección también tiene poco tiempo para observar y seguramente tiene más conocimiento de otros jugadores con los que compartió más”, señaló.

¿Cómo ha sido el 2025 de Marino Hinestroza?

Por todas las competiciones, Hinestroza ha disputado 15 partidos a lo largo del 2025. Ha aportado cuatro goles y ha dado cuatro asistencias, aunque se ha perdido los últimos dos partidos con su club: uno por sanción en Copa Libertadores y otro por lesión en Liga ante Deportivo Pasto.

Marino sufrió una contusión en el pie izquierdo, por lo que se perdió el partido ante el cuadro nariñense. Sin embargo, como no reviste gravedad, se espera que esté de regreso para el juego frente a Independiente Medellín el próximo domingo 4 de mayo.