Herrera tras eliminar a Millonarios en Copa Sudamericana: “No hay que menospreciar a ninguno”

Once Caldas venció a Millonarios 1-0 y avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de que Michael Barrios, anotara el gol del triunfo al minuto 80. Los dirigidos por el técnico Hernán Darío Herrera esperan por el sorteo de la fase de grupos que se llevará a cabo el 17 de marzo, para conocer a sus próximos rivales.

Tras la victoria, el técnico antioqueño afirmó que “no hay que subestimar ninguno, ni al Once” destacando que su equipo tiene un título en su vitrina que solamente dos equipos en Colombia han conseguido, y además, agregó las siguientes declaraciones en la rueda de prensa posterior al compromiso con Millonarios.

¿Su análisis del juego?

“Creo que hoy hay que valorar mucho la hinchada del Once Caldas, todo Manizales disfrutó de un gran partido, de un equipo que se entregó y que demostró categoría, cosas muy buenas. Ganarle a Millonarios era difícil y complicado, pero los jugadores demostraron para qué están hechos".

¿Los aspectos que más le constaron del juego?

“Analizamos muy bien a Millonarios, traía jugadores importantes, los controlamos, me costó un poquito lo de Jhon Córdoba porque me complicó mucho por la banda, pero al final se gana la clasificación, también nos la merecíamos. Sé que este equipo tiene historia, recorrido y un título grande que no la tienen sino dos equipos en Colombia. No hay que menospreciar a ninguno, ni al Once, quedamos para luchar y vamos a avanzar más adelante".

¿Cómo se siente tras la victoria?

“Estoy contento, me quiero quedar hasta que me aguanten los directivos, la hinchada que ha sido una parte fundamental para mí y me han dado mucho apoyo. Esto acá se clasificó, pero tenemos que tener los pies en la tierra y buscar cosas grandes para Once Caldas“.

¿Qué sigue ahora para el Once?

“No sé con quién nos va a tocar en la siguiente fase desde acá de la Copa (Sudamericana). Nosotros tenemos jugadores, una nómina de 30 jugadores, creo que contra Alianza fue una que se mostró, hay que darle más continuidad. Estos jugadores trabajaron, por eso se les dio un descanso, porque necesitábamos ganar este partido, y gracias a Dios se consiguió“.

“Sé que va a ser difícil de acá en adelante, pero hay que trabajar para jugar los dos torneos, tanto la Liga de acá, como la Copa. Tenemos equipo para eso, jugadores que en cualquier momento van a salir adelante. Hoy me voy muy satisfecho con varios jugadores que venían sin ritmo como Malagón, hoy mostró muchas cosas. Ahora tengo a Riquett recuperado y se me lesiona otra vez Beltrán. Pero ahí tengo a Alejandro que se recuperó. Acá en adelante hay que mover bien el equipo. De pronto equipos alternos para ir a jugar el torneo de la Liga y la Copa”.

Así finalizó el técnico Hernán Darío Herrera la rueda de prensa, y el equipo ya se concentra en su próximo compromiso por Liga, que será el 10 de marzo, en el Estadio Manuel Murillo Toro ante Deportes Tolima.

Próximos partidos de Once Caldas:

10 de marzo

Fecha 8 - Deportes Tolima vs. Once Caldas (8:30 pm).

15 de marzo

Fecha 9 - Once Caldas vs. Independiente Santa Fe (8:30 pm).

22 de marzo

Fecha 10 - Deportivo Pereira vs. Once Caldas (7:20 pm)