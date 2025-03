Directivo de la Federación pone en duda el proceso Lorenzo en la Selección Colombia: esto sentenció

No cesa la calma en torno a la Selección Colombia. El cuadro nacional sigue sin levantar cabeza en las Eliminatorias sudamericanas y, aunque la clasificación al Mundial por ahora no corre peligro, el flojísimo momento del equipo genera preocupación, no solo en hinchas, sin también en directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Es preciso recordar que en la reciente doble fecha internacional, el combinado tricolor cayó en el último minuto con Brasil y posteriormente no pasó del empate con Paraguay en Barranquilla. Con ello, suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. Balance sumamente desalentador.

Confianza en Lorenzo

En medio de esta crisis de resultados, las posturas al interior de la Federación varían. Hay quienes confían completamente en la recuperación del seleccionado, mientras que otros dudan de que el seleccionador Néstor Lorenzo pueda cambiar el panorama.

En 6AM de Caracol Radio, por ejemplo, Carlos Mario Zuluaga, nuevo presidente de la Dimayor y primer vicepresidente de la FCF, manifestó estar seguro de que el grupo "va a encontrar forma" de dar vuelta al asunto y descartó por completo una salida anticipada del actual técnico. “ Creo que a los seleccionadores hay que darles un tiempo prudente de trabajo”, explicó.

Dudas y más dudas sobre Lorenzo

Del otro lado de la moneda se encuentra Álvaro Gómez Alzate, presidente de la Difútbol y segundo vicepresidente de la Federación. En diálogo con Caracol Radio, el dirigente advirtió que la fe que tiene en el actual proceso “está un poco opacada por la preocupación”.

“Estoy preocupado. No es fácil para un equipo tener la debacle deportiva que tuvimos. Yo como dirigente deportivo tengo fe, pero la fe está un poco opacada por la preocupación. Tenemos equipo y jugadores que están activos, pero no sé qué pasa”, expresó.

Finalmente, dejó un certero mensaje respecto al proceso Lorenzo: “Dios quiera que no suceda nada raro, pero yo como dirigente deportivo, y me perdona la sinceridad, estoy preocupado y no tan confiado como muchos”.

¿Cómo está Colombia en las Eliminatorias?

La Selección Colombia se encuentra en la sexta casilla de las Eliminatorias sudamericanas con 20 unidades. Es clave aclarar que aquel es el último puesto que otorga pase directo al Mundial del 2026 y en caso de caer al séptimo lugar, que a día de hoy ocupa Venezuela, tendrá que disputar el repechaje.

Por fortuna, la diferencia respecto a Uruguay (3°), Brasil (4°) y Paraguay (5°) es de apenas un punto, mientras que con el elenco venezolano es de cinco unidades.

¿Cuántos puntos le faltan a Colombia para clasificar al Mundial?

Teniendo en cuenta que la FIFA amplió los cupos de Conmebol para el Mundial del 2026, pasando de 4.5 a 6.5, quien desee acceder directamente al campeonato del mundo tendrá que hacer en promedio 24 puntos. Es decir que la Selección Colombia tendría que sumar tan solo 4 unidades de las 12 que quedan en disputa.