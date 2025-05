Once Caldas y un peso menos en la Copa Sudamericana: Fluminense tendría baja sensible

Once Caldas ha hecho un destacado papel en la Copa Sudamericana. Si bien perdió en su estreno ante Fluminense, en el que tuvo un buen rendimiento, sumó 6 puntos de 6 posibles en condición de visitante ante Unión Española de Chile y Gualberto Villarroel de Bolivia en la altura de La Paz, este último gracias a un triplete de Dayro Moreno.

Ubicado en el segundo puesto del Grupo F, el equipo de Hernán Darío Herrera se ilusiona con la clasificación de manera directa a los octavos de final (solo avanza así el primero de cada zona). Pero para eso será clave que obtenga victorias ante el conjunto chileno y el boliviano en calidad de local, que serán los próximos retos.

El miércoles 7 de mayo se enfrentará en Manizales ante Unión Española y el jueves 15 de mayo hará lo propio ante Gualberto Villarroel San José. Cerrará la fase de grupos frente a Fluminense de Brasil en el Maracaná el 29 de mayo.

Fluminense y una baja sensible

Hasta el partido en Rio de Janeiro entre Flu y el Blanco Blanco quedan poco menos de cuatro semanas, entre esas, confrontaciones respectivas con los otros equipos del grupo. Según los resultados, Once Caldas podría llegar a ese juego en Brasil con la necesidad de sumar, pero no será un trabajo fácil ante el prestigio y la plantilla del equipo que dirige Mano Menezes.

Pero se estima que por lo menos Fluminense no podrá contar para ese partido con una de sus figuras y quien incluso fue el héroe del equipo en el triunfo en Manizales por 0-1 con su gol: Germán Ezequiel Cano. El delantero argentino abandonó con molestias el juego contra Aparecidense por la Copa de Brasil, el cual terminó en victoria.

Tras las pruebas médicas realizadas el pasado miércoles 30 de abril, le diagnosticaron una distensión de ligamentos en la rodilla izquierda. La lesión es de grado 2 y no será necesaria cirugía, pero se estima que su recuperación está entre las 4 y las 6 semanas, tiempo que casi que lo descarta para el juego ante Once Caldas el 29 de mayo.

Cano es el máximo goleador del fútbol brasileño esta temporada, con 14 goles. También lidera la tabla de goleadores de la Copa do Brasil y de la Copa Sulamericana, por lo que en caso de no estar ante Once Caldas, el equipo colombiano se librará de un gran problema en búsqueda de la clasificación.