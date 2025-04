Denuncia: Clan del Golfo tendría una lista con nombres de líderes sociales amenazados en Anorí

Anorí- Antioquia

“ S.O.S. Anorí, nos están matando y desplazando ”, así las comunidades rurales de esa población solicitan a las autoridades generar garantías de urgentes de seguridad para los campesinos en riesgo por las acciones en este caso particular y según las poblaciones, de parte del Clan del Golfo.

Caracol Radio conversó con el presidente de Asocomunales de Anorí, el señor Camilo Torres, quien bastante preocupado emitió una alerta urgente a las autoridades ante hechos bastante graves de los que están siendo víctimas los campesinos y los líderes comunitarios . Según el líder social, algunos presidentes habrían recibido amenazas del Clan del Golfo.

“Que no pueden volver a las veredas porque ya los tienen fichados, que incluso a muchos ya los tienen en la lista, que si los ven, que los van a asesinar, y entonces como no hay garantías de retorno ni de no repetición, estos líderes, quizás muchos han querido pedir ayuda a la Unidad Nacional de Protección, pero eso es algo muy difícil porque la Unidad Nacional de Protección en estos momentos para la protección a los líderes está siendo negligente, porque ya tenemos casos de personas que lo han pedido y no lo han dado”.

El líder comunal también manifestó que continúa el riesgo para otras 22 veredas, porque aún no hay garantías de seguridad y el grupo ilegal Clan del Golfo merodea los territorios, por lo que se teme que estas comunidades decidan desplazarse.

“Nosotros hacemos una alerta temprana desde la Asocomunal del municipio de Anorí, porque debido a que no se ha mitigado el impacto que se está viviendo en veredas referente a un grupo armado al margen de la ley que llegó nuevo al territorio, generando zozobra y desasosiego entre las comunidades, porque mientras que ese actor armado que llegó al territorio siga avanzando, pues yo creo que más personas van a salir desplazadas. En ese momento hay dos veredas, otras 22 veredas, pónganlas por ahí, cada vereda por ahí de 250 personas”.

En cuanto a los desplazados que por ahora son 132, indica que no han recibido ninguna ayuda, pese a que ya hace ocho días que comenzaron las salidas del territorio. Incluso que algunos están albergados en una escuela urbana del sector La Playita que está en muy malas condiciones.

“Muchos han optado por estar donde de familiares, pero realmente a estas comunidades no se les ha entregado ni siquiera el primer kit que hay que darles de ayuda humanitaria cuando sea el desplazamiento. Se les debe garantizar, a menos que las personas que no tengan albergue pagarle, es cierto, un arriendo o algo así. Y realmente no se les ha dado la atención lo que es referente al compendio que dirige todo lo que tiene que ver con desplazamiento forzado, no se han cumplido las directrices”.

Recalca que se sienten abandonados por la institucionalidad, ya que al lugar solo han llegado la Defensoría y el ICBF, pero sin ayudas. La crítica también abarcó al gobernador de Antioquia, además, del alcalde, quien indica que no se encuentra en la población atendiendo la crisis humanitaria.

“Tengo que decir que la gobernación de Antioquia ha sido muy negligente porque tampoco le ha prestado la atención necesaria a esta problemática, porque el señor gobernador Andrés Julián Rendón no ha sacado un comunicado a la opinión pública de lo que está pasando, ni escrito ni verbal”.

Campos minados

El señor Camilo Torres, manifestó con preocupación que los campos minados son otra problemática y que esa sería una de las razones por las que supuestamente el ejército no ha llegado a la zona a controlar la situación.

“La Fuerza Pública ha manifestado que una de las cosas por las que no han llegado es porque hay campos minados en más de una zona y que entonces se les ha hecho difícil hacer eso. Pero realmente ellos tienen sus aparatos logísticos y tecnológicos para detectar estos campos minados. Entonces yo creo que, de todas maneras, siendo así de un lado u otro, somos la comunidad la que estamos afectados porque estamos en el medio“.

Aunque agrega que las comunidades han indicado que la fuerza pública ha estado cerca de los lugares que está ocupando el Clan del Golfo y no se reportan combates.

¿Por qué la arremetida del Clan del Golfo en Anorí?

Camilo torres indica que las comunidades desconocen en concreto el porqué de esta incursión violenta, aunque, de lo que sí se tiene certeza, es que quiere controlar el territorio por ser una zona aurífera y un corredor estratégico hacía varias subregiones como el Bajo cauca y el Norte de Antioquia.

“Ni siquiera saben por qué la arremetía paramilitar, incluso muchos se han atrevido a decir que quizás es porque van a hacer un proyecto hidroeléctrico o porque necesitan el territorio porque hay minerales de oro, pero son más como hipótesis que maneja la comunidad, pero lo que sí es claro es que el grupo armado si les ha dicho a muchas comunidades con las que he tenido contacto verbal, les ha dicho que la meta de ellos es ocupar el municipio de Anorí hasta llegar al parque municipal”.

Mensaje a las autoridades

El presidente de Ascomunales quien accedió a conversar con Caracol Radio, aprovechó para enviarle un mensaje a las autoridades, incluido el Estado, para que intervengan en una situación denunciada desde el año pasado.

“Debe tenerse en cuenta que nosotros, como población civil, siempre estamos inmersos en mitad del conflicto, que es labor fundamental y prácticamente una obligación desde las instituciones, desde la fuerza pública, para garantizar la vida, la honra de todos los ciudadanos. Y que, para ello, prácticamente, las armas se le entregaron al Ejército, lo administrativo se le entregó al alcalde, el gobernador y el presidente. Entonces, les decimos que actúen, pero que actúen con contundencia”.

Recodemos que este jueves en el área urbana de Anorí fue destruido un material químico utilizado para elaborar explosivo que había sido dejado en una caneca.