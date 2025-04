Por paro de taxistas, Secretaría de Movilidad de Medellín pidió regular plataformas de transporte

Valle de Aburrá

A dos días del paro de taxistas, un bloqueo intermitente en ambas calzadas de la avenida regional, a la altura de la estación del Metro de Envigado, tiene en colapso la movilidad del Valle de Aburrá.

Ante las grandes congestiones vehiculares, el secretario de Movilidad de Medellín Mateo González, señaló que la solución a la problemática depende del Gobierno Nacional, por esto, le solicitó al Ministerio de Transporte que asuma su responsabilidad y reglamente de manera definitiva el funcionamiento de las plataformas digitales que prestan el servicio.

“Pues hay que llegar a un consenso, porque al fin y al cabo entendemos la protesta social y la manifestación ciudadana, pero también hay que ser conscientes y sensatos de que esto no puede afectar al resto de la ciudadanía. Hombre, ¿y por qué no regulamos la materia? En Brasil ya está regulado, en España ya está regulado, en Estados Unidos ya está regulado las plataformas como Uber, Cabify, InDriver, ¿qué deberíamos hacer en Colombia? Pues reglamentarlas. ¿La puede reglamentar el distrito? No, la tiene que reglamentar la nación. Lo que pasa es que, claro, en Bogotá se hacen los locos y nos tiran el problema a nosotros", indicó el secretario.

El secretario de movilidad hizo un llamado a las autoridades del Sur del Valle de Aburrá para establecer diálogos con la Confederación Nacional de Taxistas (Confedetax) y poder finalizar la protesta lo más pronto posible.

Paro de taxistas

Las protestas a nivel nacional de los taxistas exigen condiciones justas y sanciones a los vehículos particulares que prestan el servicio de transporte. El gremio denuncia un golpe económico por la competencia insuperable de los bajos precios ofertados en las plataformas de transporte.

En el Valle de Aburrá, taxistas de Medellín, Envigado, Itagüí, Caldas y Sabaneta se unieron en la avenida regional para manifestarse. Señalan que hasta no tener una respuesta de las autoridades, el paro se desarrollará de manera indefinida.