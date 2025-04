Retenciones, desapariciones y amenazas padecen las comunidades de Antioquia y Sur de Bolívar

Antioquia

La Corporación Regional Para La Defensa De Los Derechos Humanos, en el Magdalena Medio (CREDHOS) ha denunciado una situación bastante crítica que están atravesando las comunidades, especialmente rurales de varias poblaciones como Yondó en Antioquia y otras del sur de Bolívar por cuenta de las intimidaciones de los grupos ilegales y los reiterados combates entre ellos.

Caracol Radio conversó con el señor Iván Madero Vergel, integrante de la Corporación CREDHOS para conocer y entender qué es lo que está ocurriendo en este territorio que ha dejado muertos, desplazados, amenazados y desaparecidos. Según el líder social los combates entre las guerrillas ELN y disidencias contra el Clan del Golfo se están registrando con mucha frecuencia desde los primeros días de enero y a la fecha en poblaciones de Antioquia y Sur de Bolívar por el control del territorio y que ponen en riesgo a los civiles especialmente en límites entre Yondó y Cantagallo, específicamente en la vereda La Poza en la zona media del Valle Cimitarra.

“Dónde las comunidades campesinas, las familias tuvieron que abandonar sus fincas y refugiarse en el caserío de la vereda. Ha habido retenciones, ha habido desapariciones temporales, el desplazamiento forzado, el confinamiento, la gente está saliendo silenciosamente sin denunciar a las autoridades, están llegando a Yondó, están llegando a Cantagallo. Entonces, es una situación reiterativa y que se concentra en algunas zonas de la región del Magdalena Medio”.

El señor Madero, asegura que la situación de desplazamiento es más grave debido a que no existe ni siquiera un sub registro de las personas desplazadas porque no están denunciando los hechos, pero se cree que la cifra es alta. Además, denuncia un reciente caso de retención a varias personas.

“La situación que denunciaron las comunidades y las Juntas de Acción Comunal es que hace alrededor de 8 días o 10 días se dieron 3 casos de retención de 3 personas por parte de las EGC, las cuales el último caso duró alrededor de unos 3 días retenidos, desaparecidos, porque no les sabían el paradero, solo sabían que las EGC se los había llevado y aparecieron. Dieron esto en la vereda Lejanía del municipio de Cantagallo”.

El también defensor de derechos humanos enfatizó en su preocupación debido a que hace varios meses, incluso años, han denunciado el incremento de la violencia en este territorio que también involucra a Santander, pero insiste que no han visto acciones que brinden una solución a las problemáticas expuestas. Incluso asegura que, por el contrario, la situación ha empeorado y más por la ausencia de la fuerza pública por cambios en la estrategia militar y que actualmente solo está operativo el GAULA Militar.

“Salió la Fuerza Tarea Marte, que era la que estaba en la Región del Magdalena Medio, y anunciaron la creación de la Brigada Móvil 19, con tres batallones, una Fuerza de Reacción Inmediata, un Fudra y un Gaula Militar. El 27 del mes pasado, en la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el coronel del BAGRA anunciaba que la Brigada Móvil 19 y del Fudra no estaban operativas. Nosotros hemos hecho un barrido cartográfico del contexto de la situación de conflicto armado y la ausencia militar en la que aparece en la región”.

Retaliaciones por la muerte en combate de alias “Chirimoya”

Finalmente, confirmó las denuncias sobre el cierre del comercio el pasado fin de semana en Yondó como represalia a la muerte en combate de alias Chirimoya, cabecilla del Clan del Golfo en la zona en mención.

“Un grupo armado, presuntamente las EGC, llegó a varios cascos urbanos de municipios como Yondó, Cantagallo, San Pablo, Puerto Wilches, donde le exigieron a administradores y dueños de negocios alternos, de negocios nocturnos, que tenían que cerrar inmediatamente y que esa era la orden militar. Eso generó una zozobra entre la comunidad. Igualmente, se pudo corroborar en Yondó la presencia de actores armados en moto ordenando el cierre de locales”.

Además, denuncian atentados y el asesinato de líderes sociales del territorio del Magdalena Medio entre Antioquia y Santander, por lo que exigen a los grupos armaos respeto a la población civil y el Derecho Internacional Humanitario, además solicitan la activación de los Comités Municipales de Paz y la Mesa Territorial de Garantías del Magdalena Medio por parte del Ministerio del Interior.