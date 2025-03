Revisión tecnomecánica: ¿Qué motos ya no tendrán que hacerla según el Ministerio de Transporte?

En Colombia, las motocicletas son el medio de transporte más utilizado en las carreteras del país, gracias a su economía en el apartado de combustible y su ventaja a la hora de recortar tiempos entre los trayectos en medio de los trancones que se puedan presentar en la ciudad, millones de conductores optan por este vehículo.

Entre los diversos gastos obligatorios que conlleva la responsabilidad de poseer una moto, se encuentra la revisión termomecánica, un trámite que permite garantizar la seguridad vial, regulando las condiciones en las que se encuentra la motocicleta.

De acuerdo al Ministerio de Transporte de Colombia, se ha implementado una nueva normativa que tendrá algunas modificaciones en cuanto a los requisitos exigidos para realizar la verificación termomecánica, la medida, que se contempla en la Ley 2294 de 2023 en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, tiene el objetivo de regular el sector y facilitar el cumplimiento de la normativa para aquellos propietarios y conductores de motocicletas.

Objetivos de la nueva medida

La entidad explicó que gracias a la nueva regulación de la medida, esta tiene el objetivo de reducir la carga administrativa y económica para los motociclistas, principalmente para quienes utilizan este vehículo como herramienta de trabajo, a esto se le suma el propósito de encontrar un equilibrio entre los avances tecnológicos y la calidad de las motocicletas nuevas, pues en sus primeros años de uso, es poco probable que se presenten fallas mecánicas.

Finalmente, el Ministerio de Transporte busca priorizar los controles de seguridad vial en los vehículos de mayor antigüedad, pues estos tienden a representar un mayor riesgo, tanto en el ámbito mecánico como en el de seguridad.

Aunque desde la entidad pública se ha dado a conocer la medida, esta misma ha insistido en que es necesario realizar mantenimientos constantes preventivos, esto con el fin de comprobar el buen estado y el funcionamiento de los frenos, luces, llantas y demás componentes del vehículo.

Motos que estarán exentas de la revisión tecnomecánica

Según lo estipulado en la nueva normativa, aquellas motocicletas que no tendrán la obligación de realizar el trámite de la tecnomecánica son aquellos vehículos matriculados por primera vez, contando con dos años con el beneficio; esto quiere decir que si un propietario registró la motocicleta en el año 2024, será hasta 2026 cuando tendrá que hacer la respectiva revisión tecnomecánica.

La medida aplicará para todas aquellas motos nuevas, sin importar el tipo de cilindraje, lo que concluye un beneficio significativo para miles de propietarios, quienes tendrán la oportunidad de reducir costos en los primeros dos años de uso.

Sanciones por no cumplir con la revisión tecnomecánica

Para aquellos motociclistas que no cumplan con la obligación de realizar el trámite, esto puede conllevar sanciones económicas, además de la inmovilización del vehículo, en primera instancia, debe conocer que en caso de no aprobar la gestión, el propietario contará con 15 días calendario para realizar los respectivos arreglos y presentarse nuevamente en el lugar de inspección, este segunda verificación no tendrá ningún costo, sin embargo, en caso de reprobar nuevamente, deberá realizar el pago completo por una nueva comprobación.

Ahora bien, si transita por las calles del país con la revisión tecnomecánica vencida, debe tener presente que esta es una infracción de tránsito clasificada como C35, la cual conlleva una multa económica de 15 SMDLV, lo que equivale a poco más de $700.000 pesos colombianos.

En caso de ser multado, recuerde que puede aplicar al beneficio de un descuento del 50% o 25% según el pronto pago que realice, para ello deberá realizar un curso pedagógico en la sede de Movilidad más cercana.