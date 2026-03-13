¡Atención! Regresa la restricción nocturna para motocicletas en Bucaramanga

Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció el regreso de la medida que restablece la restricción de circulación de motocicletas durante la madrugada con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y continuar reduciendo la siniestralidad en la ciudad.

La nueva resolución integra en un solo acto administrativo disposiciones contenidas en los acuerdos metropolitanos 016 y 023 de 2013, así como las resoluciones 287 de 2013 y 027 de 2021 expedidas por la autoridad de tránsito local, además de lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte en 2020.

Entre las disposiciones establecidas en la resolución 0152 del 13 de marzo de 2026, se prohíbe la circulación de motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, entre las 12:00 de la medianoche y las 4:00 de la madrugada, todos los días de la semana, incluidos festivos.

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