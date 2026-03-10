¡Evite multas! Este es el Pico y Placa en Bogotá del 09 al 15 de marzo de 2026: rotación y horarios

La capital mantiene en 2026 su tradicional sistema de restricción vehicular conocido como el Pico y Placa. Esta medida busca reducir la congestión y la contaminación que genera la circulación de vehículos en la ciudad, así como equilibrar la participación de vehículos que circulan en la capital sin estar matriculados allí.

La restricción se basa en el último dígito de la placa del vehículo, con un horario extendido que rige de lunes a viernes, excluyendo sábados y domingos, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares:

Dentro de los días laborales, el calendario del pico y placa alterna cada día:

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0.

La norma aplica también para taxis, con horarios específicos que comienzan desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Semana del 9 al 15 de marzo del 2026:

Lunes 9 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 10 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 11 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 12 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 13 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 14 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 15 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Multa por incumplir el pico y placa en Bogotá:

Incumplir la medida del pico y placa trae consecuencias estrictas. Según información oficial y medios locales, la sanción económica para 2026 por circular en horario restringido puede equivaler a 15 salarios mínimos legales diarios, una cifra que, con el salario vigente, se acerca a 633.200 pesos y puede incluir la inmovilización del vehículo.

Además, las autoridades recuerdan que solo se puede obtener un permiso legítimo —conocido como Pico y Placa Solidario— a través de los canales oficiales de la SDM, evitando intermediarios o sitios no autorizados que podrían ser fraudulentos.

Una de las novedades más relevantes para este año es la ampliación del alcance de la medida hacia los vehículos que no están matriculados en Bogotá, normalmente registrados en municipios vecinos o en otros departamentos. A partir del primer semestre de 2026, estos carros deberán cumplir la restricción también dos sábados al mes, en un esquema que alterna según la terminación de la placa.

