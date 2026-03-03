¿Cuál es la vigencia de la revisión tecnomecánica?: paso a paso para descargar certificado del RUNT

En Colombia los carros propios y motos son de los vehículos en los que los usuarios más trabajan para poder tener sus propios medios de transporte, pero estos generan unos gastos extras que muchos no tienen en cuenta.

Entre los diversos gastos obligatorios que conlleva la responsabilidad de poseer un vehículo propio, se encuentra la revisión tecnomecánica, un trámite que permite garantizar la seguridad vial, regulando las condiciones en las que se encuentra cada carro o moto.

¿Qué es la revisión tecnomecánica?

La revisión tecnomecánica (RTM) es un procedimiento obligatorio en Colombia que verifica el buen estado mecánico, eléctrico, de emisiones contaminantes y de seguridad de vehículos y motos en Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados. Busca garantizar la seguridad vial y reducir siniestros por fallas técnicas.

¿Cuánto vale la revisión tecnomecanica?

Para este 2026, las tarifas de la revisión tecnomecanica aumentó un 7%, es decir, $247.490 para motos, $368.853 para vehículos livianos particulares y entre $476.201 - $562.800 para vehículos pesados.

¿Cuál es la vigencia de revisión de la tecnomecánica?

Según el Ministerio de Transporte de Colombia, la frecuencia con la que se debe realizar la revisión tecnomecánica depende del tipo de vehículo:

Vehículos particulares: La primera revisión tecnomecánica de carros nuevos se realiza a los 5 años de la fecha de la matrícula. Luego, se debe realizar anualmente. Si el vehículo es usado, debe hacerse todos los años contando la fecha de la matrícula.

La primera revisión tecnomecánica de carros nuevos se realiza a los 5 años de la fecha de la matrícula. Si el vehículo es usado, debe hacerse todos los años contando la fecha de la matrícula. Excepción: los vehículos particulares matriculados entre el 20 de mayo de 2017 y el 19 de mayo de 2018, podrán realizar la tecnomecánica al sexto año.

los vehículos particulares matriculados entre el 20 de mayo de 2017 y el 19 de mayo de 2018, podrán realizar la tecnomecánica al sexto año. Vehículos de servicio público: Si el vehículo es nuevo, la primera revisión tecnomecánica se realiza a los 2 años de la fecha de la matrícula. Luego, se debe realizar anualmente. Si el vehículo es usado, debe hacerse todos los años contando la fecha de la matrícula.

Si el vehículo es nuevo, la primera revisión tecnomecánica se realiza a los 2 años de la fecha de la matrícula. Si el vehículo es usado, debe hacerse todos los años contando la fecha de la matrícula. Motocicletas: Si el vehículo es nuevo, la primera revisión tecnomecánica se realiza a los 2 años de la fecha de la matrícula. Luego, se debe realizar anualmente. Si el vehículo es usado, debe hacerse todos los años contando la fecha de la matrícula.

¿Cómo descargar el certificado de la revisión tecnomecánica?

Para poder obtener el certificado debe hacerlo a través de la página del RUNT, pero antes de ello, debe solicitar la revisión en cualquier Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), luego, hay que hacer el pago del costo de la revisión según su tipo de vehículo.

Una vez se termine el proceso en el CDA, el certificado de tecnomecánica se cargará automáticamente en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Para acceder a él, se debe ingresar al sitio web oficial del RUNT (www.runt.com.co).

Paso a paso para descargar el certificado:

Ingrese a la página oficial del RUNT

Vaya a la opción ‘nuestros actores’

Escoja la opción ‘ciudadanos’.

Posteriormente vaya a ‘consulta de vehículos por placa’.

Haga clic en ‘ingrese aquí al módulo’ y digite los datos del vehículo y del propietario.

Haga clic en la opción ‘certificado de revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes’.

Ubique el último certificado subido, y en el ícono rojo de la parte izquierda haga clic.

