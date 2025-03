Gabriel Fuentes, tajante sobre derrota de Junior: “en ese equipo hay que exigirse un poco más”

Gabriel Fuentes limita actualmente como lateral izquierdo de Fluminense junto a Jhon Arias, luego de su paro por Junior de Barranquilla, y a sus 28 años, puede presumir que ha compartido equipo junto a estrellas como Marcelo, Felipe Melo o Thiago Silva. Además, estará presente con su equipo en el Mundial de Clubes que se desarrollará desde junio de 2025.

Fuentes, quien ha sido campeón de Liga y Superliga con Junior, estuvo en exclusiva con el VBAR Caracol, y estas fueron sus declaraciones con respecto al presente en su equipo, la reciente eliminación del Junior y su sueño de llegar a la Selección Colombia. Esto afirmó Gabriel Fuentes:

El tema de la adaptación es complicado para los colombianos en Brasil. ¿Qué tiene Fluminense para el jugador colombiano que le va tan bien allí?

“La forma de trabajar. Hacen que la gente entre en ritmo rápido, y las personas que han venido son buenos profesionales, y en ese caso se entrega lo mejor. Ese deseo de triunfar al salir de Colombia, aquí estás más cerca y la gente lo aprovecha.

Además, es un club con el mismo clima de Barranquilla, y al final las oportunidades van a estar y toca aprovecharlas”.

¿Cómo se siente heredar la posición de Marcelo?

”Jugar con Marcelo fue cumplir un sueño. Uno lo veía en televisión, pero nunca me imaginé jugar con él. Ya verlo en los entrenamientos, ver que lo que hace en el campo no es casualidad; sus costumbres y su forma de trabajar es un aprendizaje que me llevo para toda la vida, incluso a grandes jugadores como Thiago Silva, Felipe Melo. Para mí es un sueño que quiero disfrutarlo y cumplir de la mejor manera".

¿Cómo ve a su equipo en 2025?

“El equipo viene de menos a más. Para nadie es un secreto que el club estuvo a punto de irse al descenso el año pasado, pero gracias a Dios logró salir adelante.

El equipo ha venido entregando lo mejor, somos conscientes de que estamos en un club grande, y tenemos todas las comodidades para estar en lo más alto de la tabla. En este campeonato venimos de menos a más, hemos venido sumando integrantes, sumando intensidad al esquema de juego, y sobre todo, sabemos lo que es ganar, la victoria nos da la confianza para seguir afrontando los retos.

Somos conscientes de que esto nos va a dar el plus para seguir adelante, y trabajamos para que suceda".

¿Usted tiene ilusión de regresar a territorio europeo?

Sí, siempre está el sueño de jugar en las grandes ligas, y me encantaría. Los sueños nunca se cierran hasta que Dios diga basta. Pero si, sueño con jugar Champions y cosas importantes, que realmente solo es una vez en la vida".

¿Tiene expectativas de la convocatoria de la Selección Colombia?

“Uno siempre se prepara para estar bien, para entregar lo máximo, y representar a la Selección sería maravilloso; es un sueño del que nunca me bajo hasta que deje mi carrera de futbolista, y consolidarme representando a mi país. Aunque hasta el momento, no he mantenido acercamientos con el profesor ni nada, pero el sueño está.

Si es ahora, perfecto, si no igual, seguiré trabajando para salir adelante y cumplir con este objetivo".

¿Cómo vio el partido de Junior en Copa Sudamericana?

“Es duro cuando a uno lo eliminan, más estando en casa a un equipo como Junior. Hay que reponerse, es un golpe durísimo y yo sé cómo se deben estar sintiendo los jugadores. Les envió la mayor de las fuerzas y energías para sacar esa institución adelante, y les deseo lo mejor. Tienen la fuerza y valentía para salir adelante".

¿Le ha hecho seguimiento al Junior del técnico César Farías?

“Lo he visto muy poco, con el tema del horario, así sean dos horas, eso marca la diferencia. Pero siempre falta un poco más, tenemos que dar ese plus, en Junior siempre hay que exigirse un poco más.

Eso faltó ayer, esa experiencia y la motivación de lo que se está peleando, y los jugadores lo deben entender. Hay algunos que ya lo entienden. Junior tendrá que seguir creciendo y avanzando, ellos lo van a hacer y siempre lo hacen".