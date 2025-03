¿Cuándo vuelven las Eliminatorias Sudamericanas? Así serán los enfrentamientos

Después de una para de cuatro meses vuelven los partidos para definir los clasificados al Mundial Estados Unidos 2026. La última fecha de Eliminatorios fue en noviembre, en aquella oportunidad, la Selección Colombia perdió en su Estadio 1-0 frente a Ecuador.

Ahora, la fecha FIFA regresa y se disputarán las jornadas 13 y 14. Cinco partidos serán los que se jueguen en ambas fechas y según los resultados ya podría haber algún cupo asegurado para el próximo Mundial.

Rivales de la Selección Colombia

La Tricolor se medirán en la fecha 13 ante Brasil en el Estadio Arena BRB Mané Garrincha. El partido será el jueves 20 de marzo a las 7:45 de la noche, hora de Colombia. La última vez que se vieron las caras ambos seleccionados fue en la jornada 5 de las Eliminatorias, encuentro que se dio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron un triunfo histórico en ese compromiso, se impusieron 2-1 ante la Verdeamarela y la gran figura fue el Guajiro Luis Díaz, que con doblete le dio 3 puntos claves a la Selección Colombia.

Fecha 14 para los Cafeteros

En el segundo partido de Colombia en esta primera jornada FIFA del 2025, la Tricolor recibe en Barranquilla a Paraguay. Compromiso que iniciará a las 7:00 de la noche el 25 de marzo. En esta oportunidad los pupilos del técnico argentino deben hacer respetar su localía y sumar 3 puntos.

Fecha 13

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Paraguay vs. Chile

Ecuador vs. Venezuela

Fecha 14

Venezuela vs. Perú

Bolivia vs. Uruguay

Argentina vs. Brasil

Chile vs. Ecuador

¿Primer clasificado?

Argentina podría tener su tiquete asegurado al Campeonato Mundo 2026 contra Brasil, si sucede lo siguiente: Para clasificarse, ninguna de las 4 selecciones por debajo de la Albiceleste deben sumar las unidades. De ser así, los dirigidos por Lionel Scaloni no están obligados a ganar los 6 puntos vs. Uruguay y Brasil, en caso de que Perú, Chile, Venezuela y Bolivia no registren unidades en ninguna de las 2 fechas, los actuales campeones del mundo estarán en el próximo Mundial.