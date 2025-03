Dura crítica de Polilla da Silva contra la Copa Sudamericana, a pesar de la clasificación de América

América de Cali se convirtió en el segundo equipo colombiano clasificado a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana, luego de imponerse sobre Junior de Barranquilla en la ronda preliminar del certamen.

Aunque el duelo disputado en el Metropolitano terminó igualado a dos tantos, en la tanda de penales apareció Jorge Soto como el salvador del cuadro vallecaucano, que a la postre terminó imponiéndose por 4-3.

Polilla no se guardó nada en rueda de prensa

Consumada la clasificación en la capital del Atlántico, Jorge el ‘Polilla’ da Silva habló en conferencia de prensa sobre las virtudes que mostraron sus dirigidos a lo largo de los 90 minutos. Adicionalmente, sentenció que era un duelo que “podía marcar mucho” el año deportivo del club, aunque confirmó que la derrota no hubiese significado su renuncia o destitución.

Finalmente, el experimentado estratega uruguayo aprovechó para enviar una dura crítica contra la Copa Sudamericana, por cuenta del formato empleado en estas rondas previas. Así pues, opinó que si desean mantener estas series a duelo único, lo justo es que el compromiso se lleve a cabo en cancha neutral.

A continuación las declaraciones del del ‘Polilla’:

Análisis de la victoria en Barranquilla: “Era un solo partido y podía marcar mucho lo que era el semestre del club y lo mismo para los jugadores. Hicimos un primer tiempo muy bueno, fue perfecto, hicimos dos goles, erramos un penal, nos anularon otro y Junior prácticamente no golpeó al arco. En el segundo tiempo se invirtieron las cosas, ellos presionaron arriba y la entrada del doble ‘9 nos complicó. Se sufrió mucho porque no fue ni cerca el equipo del primer tiempo. Ahora tenemos que seguir buscando la mayor parte de minutos de ese primer tiempo”.

Crítica contra el formato de la Copa Sudamericana: “No es fácil ganar acá y justo con este nuevo sistema de Sudamericana. Me parece que debe ser en cancha neutral si es solo un partido. Si hubiésemos perdido, no hubiera dicho absolutamente nada, pero me parece que no es justo”.

La derrota no lo hubiese llevado a la renuncia: “Era un partido con mucha responsabilidad, no solo para mí, también para los jugadores. Es muy importante para cualquier club poder competir a nivel internacional. Se había hablado mucho de este partido. Soy consciente que mucha gente estaba esperando que América hoy perdiera para que yo tuviera que salir. Si el resultado era negativo no iba a renunciar, pero si la directiva tomaba otra decisión la iba a aceptar. Estoy feliz por los muchachos porque están trabajando con mucho compromiso, ellos querían darle a la gente una alegría de participar en la Copa Sudamericana”.

Orgullo de dirigir al América: “No tomé este partido como definitivo para mí. Sé que a los entrenadores se les evalúa por resultados, con este partido son 7 juegos de la temporada. Estoy muy comprometido con el equipo y con mis jugadores. Diariamente me cruzo con muchos hinchas americanos y me están apoyando, entonces creo que hay algo armado y no sé por qué. El día que me vaya del América, me iré feliz porque tengo la suerte de dirigir”.