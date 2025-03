Duván Vergara, de frente contra hinchas del América que lo criticaron por ser aficionado de Junior

América de Cali se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de vencer por 4-3 en la tanda de penales al Junior en el Metropolitano de Barranquilla. La gran figura de la noche fue el arquero Jorge Soto, quien atajó dos cobros del cuadro vallecaucano en la definición.

El próximo domingo 16 de marzo se llevará a cabo el sorteo de esta nueva ronda, en la que América, al estar ubicado en el Bombo 1, se salvó de enfrentar a gigantes del continente como Fluminense, Independiente o Atlético Mineiro.

Duván Vergara, feliz por la clasificación

Consumada la clasificación a fase de grupos, Duván Vergara habló en zona mixta sobre el gran rendimiento mostrado junto a sus compañeros en suelo barranquillero. Por otro lado, fue consciente de que todavía hay errores por corregir.

"Agradecido con Dios, contento por el triunfo. Un partido duro, en una plaza dura, pero lo sacamos adelante. Un 10 de 10 el primer tiempo. En el segundo entramos dormidos, gracias a Dios fue fuera de lugar (el gol anulado), pero después hubo desconcentraciones de nosotros, estamos cosas no pueden pasar. Debemos mejorar, pero gracias a Dios pasamos“, sentenció.

Duván recordó a sus críticos

Posteriormente, Duván Vergara reconoció que no celebró a rabiar su anotación, debido a que es hincha acérrimo del Junior de Barranquilla. En dicho sentido, recordó cuando reveló dicha infidencia y una gran parte de los aficionados americanos lo llenó de críticas.

“Siempre tengo mucho respeto. Saben que soy hincha de Junior. Ahora está la otra cara de la moneda. La vez pasada no me fue bien, dije que era hincha de Junior y me querían matar. Ahora lo vuelvo y lo digo, y ¿Ahora qué? Hay que disfrutar, siempre que le hago gol no lo celebró. Ahora me debo al América y hay que disfrutar”, sentenció.

¿Qué había pasado entre los hinchas del América y Duván Vergara?

La situación ocurrió en octubre del año pasado, cuando América perdió en el Metropolitano y con ello cayó el invicto que tenía por aquel entonces. “No es un secreto que soy hincha del Junior, pero soy un profesional, doy lo mejor de mí”, fue lo que dijo y la polémica se encendió.

Tras recibir hasta insultos, el atacante aprovechó una entrevista para mostrar su descontento con los hinchas: “Me dolió mucho, me dejó muy triste... Que me caiga gente que no me conoce o no me quiera, me da igual; pero que lo haga la gente que me quiere, me dolió mucho. No soy el primero que dice que es hincha de otro equipo y no pasa nada”.