Léider Berrío y la razón por la que no rindió en Junior: ¿Culpa del técnico, los jugadores o quién?

Léider Berrío ha tenido un resurgir en el fútbol colombiano de la mano del Independiente Medellín. El joven delantero fichó por el cuadro antioqueño para la temporada 2025 y de a poco ha mostrado cosas interesantes en el onceno de Alejandro Restrepo.

Justamente en diálogo con El VBAR Caracol, Berrío se refirió al gran momento por el que pasa el Poderoso, vigente líder de la Liga, y las virtudes que tiene la nómina como grupo.

Por otro lado, el futbolista nacido en Montería dio su opinión respecto a lo vivido en el Junior de Barranquilla, equipo en el que no pudo destacar. En este orden de ideas señaló que el único culpable del mal rendimiento fue él mismo.

“Siempre me he trabajado de la mejor manera. No diré que fue por los técnicos, porque me dieron la oportunidad. Pasó más por el convencimiento mío, de mi mentalidad, porque no estuve en óptimas condiciones por temores, por cosas que me faltaron madurar”, sentenció.

Y complementó respecto a su crecimiento personal: “Pasa que di el salto muy rápido: viniendo de la B, siendo campeón con Pereira y de una saltar a un grande como Junior... Toda esa madurez que necesitaba la adquirí en Junior, ese aprendizaje para ser lo que soy hoy en Medellín. Fue más por tema mío, el convencimiento, la regularidad”.

Actualidad del Medellín

Gran momento en el primer semestre: “Hemos mostrado un buen juego, cada uno con sus dificultades, todos diferentes. Estamos viviendo el partido a partido y esperes que podamos vivir eso hasta la final”.

La mejor versión del equipo tardará en llegar: “Por temas de pretemporada y fichajes, por ahí después de la fecha 8 o mitad de torneo podremos ver la solidez de cada equipo, dependiendo del trabajo que tenga cada cuerpo técnico. El Medellín ha dado resultados desde el año pasado, aunque entramos 5 fichas importantes, de resto todos son los ismos. Se mantuvo la nómina y esa solidez se ha venido mostrando. Cada equipo va mirando como hacernos daño, pero nosotros hemos afrontado cada situación”.

Ventajas de tener a Restrepo como DT: “Lo más destacado es el conocimiento que tiene de los jugadores, hacerlos sentir a cada uno como parte importante. Se han visto muchas rotaciones, todos los que hemos entrado lo hemos hecho de la mejor forma. Es ese convencimiento, la competencia sana a nivel interno. El profe maneja muco su estructura, el planteamiento que siempre ha mostrado tratamos de mejorarlo, hacerlo más fuerte en ataque... Es un trabajo muy intenso, especialmente con nuestro preparador físico, porque maneja muy bien la semana, los días largos. Todos estamos en la mancomunión de ir partido a partido”.