¿Cuánto cuesta irse de rumba en uno de los 10 mejores bares del mundo, ubicado en Cartagena?

Vivir la experiencia de Alquímico, reconocido como el mejor bar de Colombia y el noveno mejor del mundo según The World’s 50 Best Bars, es una experiencia accesible para todos.

Con platos que van desde los 18.000 hasta los 32.000 pesos, este establecimiento ofrece una experiencia culinaria de alta calidad a precios asequibles, muy por debajo de otros locales de renombre.

Asimismo, el objetivo del establecimiento es resaltar de la mano con comunidades, agricultores, artesanos y productores locales sus ingredientes e historias; llevando a cada plato y coctel ingredientes frescos y orgánicos.

Explorando los sabores de Colombia

Con tres pisos que ofrecen enfoques distintos, Alquímico es un lugar único en el centro de Cartagena que cautiva a sus visitantes con cócteles de autor que combinan licores tradicionales con ingredientes autóctonos cultivados en su propia finca, ubicada a casi 900 kilómetros de distancia.

Cócteles con historia y tradición

En el primer piso del bar, conocido como ‘La vitrina’, los comensales pueden disfrutar de la experiencia “Raíces”, que destaca los productos y sabores de cada región de Colombia, desde el Caribe hasta la región Insular.

En ‘El Balcón’, el segundo piso de Alquímico, los visitantes pueden disfrutar de la experiencia “Clásicos alquimistas”, donde se preparan mojitos y smashs con un toque especial que lleva el sello distintivo del lugar.

Finalmente, en ‘La Terraza’, la tercera planta del bar, se presenta “From the farm to the bar”, una experiencia que surgió durante la pandemia cuando el equipo se refugió en el campo y creó un proyecto que abastece parte de los insumos del bar.

Calidad y autenticidad

En Alquímico no hay trucos ni precios exorbitantes; los platos en su carta se mantienen accesibles y no superan los 32.000 pesos.

Además de los cocteles, también se ofrecen botellas de todo el mundo, pero son los cocteles con “sabor a la tierra” los que han llevado a Alquímico a subir de posición en la lista de los mejores bares del mundo.

Con una propuesta única que celebra la diversidad y riqueza culinaria de Colombia, Alquímico continúa cautivando a sus visitantes y consolidándose como uno de los destinos imperdibles en la escena internacional de la coctelería.

¿Dónde está ubicado Alquímico?

Alquímico está ubicado en una casona en el corazón de Cartagena, hace parte de la obra del arquitecto francés Gastón Lelarge conocido por obras tan importantes en Colombia como el castillo Marroquín, el Palacio de San Francisco y el Club Cartagena.

Como llegar: Cl. del Colegio #34-24. Centro, Cartagena de Indias

horario de lunes a domingo desde la 6:00 de la tarde