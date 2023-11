Exciclista positivo en dopaje critica fichaje de Nairo por Movistar: “No debieron sumarlo”

Nairo Quintana en la presentación del Movistar (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) / JUAN BARRETO

El calvario de Nairo Quintana terminó luego de que se oficializara su regreso al Movistar. Tras un año sin contar con equipo, producto de la descalificación que tuvo del Tour de Francia 2022 por el consumo de tramadol, sustancia prohibida por la UCI, el boyacense volverá al pelotón internacional a partir del 2024 defendiendo los colores del equipo español para los que ya corrió entre 2012 y 2019.

Quintana tuvo que luchar para poder regresar al ciclismo europeo. Recurrió a propiamente establecer puentes con equipos para volver al más alto nivel y finalmente fue la escuadra española, con la que se dio a conocer ante el mundo y ganó el Giro de Italia y la Vuelta España, la que le terminó dando la mano.

“Sobre quién buscó a quien, de mi parte, la verdad es que siempre nos extrañamos y siempre nos pensamos. Siempre estuvimos unidos y aunque nos pensábamos nadie daba el primer paso. Yo busqué a Eusebio para preguntarle como estaba y después de una conversación recordando todos los granes momentos y la energía que aún tengo, acá estoy”, explicó Nairo sobre los acercamientos con Movistar.

Críticas a Nairo y al Movistar por el fichaje

Thomas Dekker, exciclista neerlandés, quien tuvo problemas de dopaje que él mismo reconoció, habló en el podcast Live Slow Ride Fast, donde criticó tanto a Nairo Quintana como al Movistar por el fichaje y que no se hubiera hablado nada del tema del tramadol que consumió el ciclista de 33 años.

“Es especial que haya podido concretarse. El ciclismo es el único deporte donde se puede tener una opinión positiva del tramadol, y de hecho es extraño que lo haya usado sabiendo que es una sustancia que se controla (...) Estaba permitido que lo fichen, pero si no dio explicaciones entonces Movistar no debió sumarlo”, comentó.

“¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral (...) Me molesta un poco, porque hay que proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso, ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?”, añadió el neerlandés.

El exciclista, que se ha convertido en una voz contra el dopaje, considera que el equipo español no debió haber incorporado nuevamente a Nairo Quintana a sus filas “Movistar no debió ficharlo porque no hubo explicaciones. Que en 2023 una empresa tan grande le haya dado otra oportunidad es un lujo. Quintana pagó por lo que hizo, pero que él y Movistar no hayan respondido preguntas, es sinónimo de un ciclismo de viejos tiempos”, completó.