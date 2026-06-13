Daniel Felipe Martínez tuvo un desafortunado retiro del Tour Auvernia Ródano Alpes: esto le pasó

Daniel Felipe Martínez llenó de preocupación al ciclismo colombiano, luego de retirarse en el inicio de la séptima etapa del Tour Auvernia Ródano Alpes. El pedalista del BORA dijo adiós en el inicio de la jornada y redujo a dos el número de representantes nacionales en el certamen.

En una intensa jornada marcada por una neutralizaciòn y una caída de Paul Seixas que congeló la sangre de la afición francesa, el final fue emocionante con un ataque lejano de Juan Ayuso que echó abajo el vencedor de la etapa, Isaac del Toro, más fuerte que el español en el tramo decisivo.

El corredor de Ensenada, de 22 años, colocó en su palmarés la victoria numero 26 coronando en solitario el Grand Colombier. Llegó a meta con tiempo para ponerse las gafas y hacer un pase torero sobre la línea, que cruzó con un tiempo de 3h.41.41, a una media de 36,2 km/h, haciendo inútil el ataque lejano de Ayuso, que le siguió a 25 segundos.

Tercera plaza para el noruego Johanessen a 38 segundos y Jorgenson fue cuarto a 41. Meritoria quinta plaza para el belga del Movistar Uijtdebroeks. Entretanto, el líder Luke Tuckwell llegó a tiempo para salvar el maillot amarillo, a 2.33.

¿Qué pasó con Daniel Felipe Martínez en la etapa 7?

Antes del banderazo de salida oficial, ya hubo percances. Una caída en los primeros metros de recorrido retiró al esloveno Glivar y dañó tanto al colombiano Daniel Felipe Martínez como al español Alex Díaz (Caja Rural). Así fue como el corredor nacido en Soacha terminó diciendo adiós.

Resumen de la jornada

Día movido, con más sobresaltos. La etapa hubo de neutralizarse en el descenso del tercer puerto, la Cota de Saint-Maurice-de-Rotherens por la presencia de grava en la carretera. La organización ordenó bajar con prudencia antes de volver a la normalidad.

Sin formarse la fuga, a 96 km de meta, convulsión total con la aparatosa caída del francés Paul Seixas. La joya que puede optar al Tour después de más de 40 años de sequía gala se magulló en exceso y su presencia en la ‘grande boucle’ ya se convertía en una incógnita. Seixas sufría sus heridas, pero no le faltó coraje para no rendirse.

A 6,6 km de meta salió a escena Juan Ayuso, dispuesto a demostrar su mejor versión. Atacó a ritmo, sin estridencias, soltando a Tulett, Jorgenson, Del Toro, Johannessen y Uijtdebroeks, el belga llamado a ser el capitán del Movistar en el Tour.

Se la jugó a todo o nada. A 4 km de meta la inquietud se apoderó de alguno de los rivales de la general. Isaac del Toro arrancó ante los ojos de Jorgenson, sin respuesta. El mexicano amenazaba con un pedaleo más fluido que el del español.

Duelo bajo el sol en las pendientes del Grand Colombier. Ayuso y Del Toro a 1,6 km de meta ya iban juntos, pero el mexicano tenía una bala más y la gastó arrancando apenas se puso a la altura del alicantino. Del Toro creció mientras Ayuso pagaba su osadía, tal vez demasiado temprana.