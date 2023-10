Nairo le dijo adiós al Tour: “No voy a engañar a nadie, cedo la batuta a los jóvenes”

El ciclista colombiano, Nairo Quintana, anunció de manera oficial su regreso al Movistar Team, donde volverá a competir en las grandes competencias del ciclismo, esto tras cuatro años desde que se dio su salida del equipo español y tras un año ausente por la sanción impuesta por la UCI.

Tras cuatro años y en medio del mismo auditorio donde se despidió, Quintana recibió a amigos y periodistas para dar sus primeras palabras en este segundo ciclo en el Movistar, allí se refirió a su nuevo rol, su posible presencia en el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos y recalcó en varias oportunidades la importancia de la nueva generación; donde dejó entrever que cederá su rol de capo, para aportar a los más jóvenes en lo que el equipo requiera.

Su nuevo rol en Movistar

“Siempre es bueno soñar y soñar es gratis, uno por ahí sueña muchas cosas, en aquella época, ser segundo del Tour fue algo que nos permitió soñar, a día de hoy cabe decir que es bueno levantar la mano y entregar la batuta”.

“Han pasado años y esta generación es fuerte, no voy a engañar a nadie y no me voy a poner con más compromisos de los que no puedo; soñamos con ese ‘sueño amarillo’, pero creo que no nos fue tan mala porque estuvimos en el podio en tres ocasiones, si miramos hacia atrás, previo al 2013 nunca creímos estar allá, años después se llegó y gracias a Egan Bernal se cumplió el ‘sueño amarillo’”.

¿Por qué salió del Movistar?

“Fue una decisión mía, quería afrontar nuevos retos, nuevos desafíos y por eso tomé esa decisión en su momento, luego comenzamos a pensarnos y a extrañarnos mutuamente”.

Cómo se dio la negociación

“Sobre quién buscó a quien, de mi parte, la verdad es que siempre nos extrañamos y siempre nos pensamos. Siempre estuvimos unidos y aunque nos pensábamos nadie daba el primer paso. Yo busqué a Eusebio para preguntarle como estaba y después de una conversación recordando todos los granes momentos y la energía que aún tengo, acá estoy”.

¿Regresar a un lugar en el que no fue feliz?

“Bueno, es como todo, unos días uno ríe, otros días uno llora, pero esto no va más allá de un problema, solo era un cambio que quería hacer en mi vida y regreso porque los extrañaba y los pensaba mucho, siempre hubo ese feeling y la ‘M’ es una marca que llevo siempre en el corazón”.

Su estado físico

“Hace mucho tiempo no compito, pero mientras los demás hacían el Giro, yo trataba de simular cada etapa con mi equipo de trabajo. Unos me decían levántate y otros me decían que estaba loco. He hecho entrenamientos similares a pesar de no tener contacto con el pelotón, gracias a la preparación tengo buena velocidad en las piernas”.

Las nuevas generaciones

“El sueldo de un ciclista veterano puede alcanzar para pagar el de diez o más jóvenes y es muy importante invertir en ellos, la realidad es que en los últimos años, dentro del top 10 de competencias como La Vuelta a Colombia y la Vuelta a la Juventud, siempre hay pedalistas boyacenses y eso es algo de lo que siento orgullo”.

¿Competirá en el Tour de Francia?

“Estaré concentrado con el equipo y ya sabremos en qué condiciones estaré para afrontar el reto. Tal vez comencemos en Colombia, iremos viendo y cuando terminen esos primeros entrenamientos podré decir el calendario que haré”.

Juegos Olímpicos 2024

“Claro que me gustaría ir, siempre es un sueño poder representar al país en una competencia tan importante. Para hacer el calendario del ciclo olímpico estoy en otra situación, pero vamos a ver. Sé lo apasionado y necio que soy y siempre voy a querer correr todo”.