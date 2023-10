Precauciones para mascotas en el eclipse: Protéjalos durante el evento

El próximo sábado, 14 de octubre, se podrá observar el Eclipse Solar Anular en todo el territorio nacional. Durante las últimas semanas, las autoridades han venido haciendo llamados para que la población disfrute del evento con toda las medidas de seguridad necesarias.

Si bien las personas se han venido preparando, comprando sus gafas de protección, o creando su propio visor casero de eclipse, los expertos también hacen un llamado para actuar con responsabilidad y cuidar a sus mascotas.

¿Qué es lo que se debe hacer con los perros y gatos durante el eclipse? Se lo contamos a continuación.

Los animales durante un eclipse solar

Aunque para los seres humanos este tipo de eventos astronómicos son bastante atractivos y emocionantes, para los animales se trata de un proceso natural normal.

Así lo comprobaron varios estudios que se realizaron durante el eclipse de agosto del 2017 en Estados Unidos. Debido a que se trató de un espectáculo que asustó a la población, muchos se cuestionaron sobre los riesgos que los animales tendrían durante estos eventos astronómicos.

Debido a todos los mitos que se fueron generando sobre este tema, la directora de astronomía de la Universidad de Missouri, explicó durante una conferencia de la NASA, que los riesgos son mínimos.

“En un día normal, sus mascotas no tratan de mirar al sol, por lo que no se hacen daño en los ojos. Esto quiere decir que, durante el eclipse, no intentarán mirarlo tampoco”, señaló Angela Speck, en la conferencia.

Según el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, muchos seres vivos suelen más bien tomar comportamientos nocturnos durante el eclipse solar. Algunos optan por volver a sus nidos y colmenas, mientras que los que son de vocación nocturna, comienzan a salir.

Entonces, ¿se deben tomar acciones de cuidado?

En una entrevista con el medio de comunicación People, Mike Reynolds, profesor de astronomía en la Florida State College en Jacksonville, Estados Unidos, señaló que es mejor prevenir que lamentar, puesto que la observación solar puede ser imprescindible.

Reynolds recomendó mantener a su mascota a dentro de la casa y, si es posible, con las persianas cerradas. Señaló que, aunque los animales no correrán el riesgo de mirar, sí se pueden asustar y afectar por las multitudes y el nerviosismo de la gente durante el eclipse.

Adicionalmente, los expertos advierten que los mayores riesgos que pueden tener las mascotas pueden venir de las malas prácticas de sus dueños durante el evento.

Es importante recordar que, exponer los ojos, ya sea de un animal o un humano, puede causar la pérdida de la vista, puesto que los rayos del sol son tan fuertes que queman la retina.

No haga esto con su mascota durante el eclipse

El Ministerio de Ciencias señaló que es fundamental que los dueños eviten a toda costa jugar con la salud de sus mascotas. Por esta razón, indicó algunas prácticas que no se deben hacer con su mascota durante el eclipse: