¿La lluvia de estrellas se podrá ver desde Colombia?

Los fenómenos naturales relacionados con las estrellas suelen ser muy esperados. Lo anterior se debe a que no solo son acontecimientos que generan asombro, sino que también pueden representar para algunos un significado con respecto a su presente y futuro.

De esta forma, este tipo de acontecimientos no solo llaman la atención de académicos o personas interesadas en los cuerpos celestes.

La Lluvia de Perseidas ocurrirá este 12 y 13 de agosto. Asimismo, este fenómeno de bastante interés podrá ser observado por los colombianos. Esto pese a que este acontecimiento, de acuerdo a expertos, puede ser percibido de mejor manera desde el hemisferio norte.

Un punto importante para poder ver este fenómeno es que los ciudadanos se deben ubicar en lugares en donde no hayan nubes. Además, se ha aclarado que la luna no será un obstáculo para poder observar la lluvia de estrellas.

Por otro lado, académicos han explicado que usualmente estas estrellas tienen una velocidad de 60 km por segundo justo cuando atraviesan la atmósfera de la Tierra. También son consideradas como meteoritos que provienen de pequeñas partículas.

Dada la velocidad a la que viajan estos cuerpos celestes, terminan calentándose por la fricción que existe con el aire. Este suceso provoca que terminen colapsando en microsegundos.

Del mismo modo, este fenómeno natural se ha considerado como un sinónimo de las estrellas fugaces, debido a que en medio de las altas temperaturas provocadas por la velocidad se genera una luz. Este brillo es el que percibimos los seres humanos desde la Tierra.

Este suceso ocurre también debido a la ubicación exacta de la Tierra durante su traslación y rotación en el espacio. Es decir que año a año el planeta pasa por el mismo punto en el que hay escombros de cometas. Por lo tanto, los seres humanos podemos percibir este fenómeno natural.

Los académicos han explicado que la Lluvia de Perseidas se debe al cometa 109/p Swift - Tuttle. Este cuerpo celeste fue visto por última vez en el año 1992, cuando atravesó la atmósfera de la Tierra.

El origen del nombre de este suceso se debe a que los académicos que lo descubrieron decidieron nombrarlo de acuerdo a su ubicación en el espacio, constelación de Perseo.

¿Cómo ver la Lluvia de Perseidas?

Tal como se mencionó anteriormente, este fenómeno puede ser visualizado desde Colombia. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos detalles para poder apreciarlo de la mejor manera.

Expertos han detallado que no es necesario usar equipos como telescopios o binoculares, pues este fenómeno se puede ver sin necesitar la ayuda de estos dispositivos.

No obstante, es importante que los ciudadanos busquen un lugar que no esté muy iluminado, así como es necesario que el cielo de la ubicación en donde se apreciará no cuente con nubes en ese momento.

A partir de la tarde del 12 de agosto y hasta la mañana del 13 del mismo mes se presentará el fenómeno. Pero en el caso de Colombia, las estrellas fugaces se podrán ver a partir de la medianoche.