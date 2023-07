Exmédico del Junior sobre el caso Bacca: No me entendieron, se malinterpretó lo que dije

Javier Fernández se venía desempeñando como el director del departamento médico del Junior de Barranquilla. Sin embargo, varios casos que generaron controversia, terminaron con la renuncia al cargo del especialista.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el médico habló sobre esas situaciones que causaron polémica, como lo ocurrido con Carlos Bacca, cuando se refirió a que tenía una lesión irreversible o la autorización a Juan Fernando Quintero de ir a la Selección Colombia aún teniendo conocimiento de una lesión en la tibia.

Sobre su desvinculación de la escuadra barranquillera, aseguró que no se ha desligado por completo y se encuentra en un rol de consejero. “Lo que es ninguno, no puede ser. Yo estoy evaluando los jugadores que van adquiriendo, aprobando si hay algo qué hacer con ellos, pero directamente con los preparadores físicos, entrenadores o jugadores, no. Si hay algún jugador lesionado, posquirúrgico, yo los abordo, pero no como estaba dirigiendo el departamento médico, ya no lo hago más”.

¿Cómo califica su paso por el Junior? ¿Fue más polémico de lo normal?

Desde que estuve en la primera época en el Junior, se acostumbraron a tener un médico 24/7 que facilitara muchas actividades como la medicina deportiva. Lo hice hoy en día, tiene que participar en el tema de la producción, la consciencia muscular. No sólo tiene que participar en la recuperación, sino el diagnóstico. Yo ya no doy órdenes, sino consejos desde la ciencia. Desde la fisiología, la bioquímica y la biomecánica para potencia el entrenamiento. En compañía con los preparadores físicos se hacía un programa de preparación muy individualizado. Queríamos hacer un departamento médico muy moderno, muy diferente a lo que normalmente se ha hecho, y se había hecho en Junior.

Caso Carlos Bacca

Luego de producirse la polémica declaración de Fernández, en la que manifestó que el delantero tenía una lesión irreversible, Bacca declaró: “Creo que son cosas que hay que hablar internamente; es el respeto, la imagen. Puede que haya una lesión, un desgaste, pero creo que hay, o debe haber, profesionalismo. Hay que guardarle la información al paciente. no sabía que iba a dar esas declaraciones pero lo respeto. Cada uno actúa de la manera que es. Yo sé lo que tengo y lo que trabajo”.

Por su parte, cuando se le preguntó al médico si se había equivocado en algunos diagnósticos, como el de Carlos Bacca, aseguro que: “No tuve ningún inconveniente con Carlos. Cuándo entré, él ya pertenecía a la plantilla. En el club hicimos un trabajo para intentar ponerlo a tono, intentarlo devolver a lo que Carlos era. Cumplió con todo lo que hicimos. Es un muchacho que se entrega, es muy profesional. Sin embargo, sentía, como médico, y sentiamos en el departamento médico, que no lograbamos tener éxito. No se trata solamente de dolor, de derrames, sino de la funcion muscular que se evidenciaba que, a Carlos, le costaba. Simplemente le expresé un concepto personal. No les gustó que hubiera dicho que Carlos tenía dificultades. Reconocí, y sigo reconociendo que es un profesional, que ha hecho todo lo posible para mantenerse a tono. Por eso sigue en plantilla y sigue siendo tenido en cuenta por Hernán como una de sus cartas, pero era una opinión personal y era mi deber expresarle a la hinchada, al máximo accionista, al técnico y a los médicos del departamento técnico. No fue ningun secreto, simplemente pensé, de manera muy profesional, que había inconvenientes en conseguir el Carlos Bacca que todos queríamos este año. Sin embargo, Carlos tuvo el respaldo de todos, pienso que no me entendieron y se malinterpretó lo que quería decir. Entonces decidí hacerme a un lado y esperar que todo salga bien. No pienso que hubo mal intención. No hablé mal de Carlos apropósito, no hablé mal él como persona, o profesional. Simplemente comenté la parte profesional que era la que me competía.

Caso Víctor Moreno

¿Usted fue el que le hizo los exámenes Médicos a Victor Moreno?¿Qué le vio y por qué no pudo ser fichaje del Junior?

- Hay dos médicos, muy buenos, que son los que hacen la resonancia, exámenes de sangre, chequeos, etc... Ellos me dan un informe de las condiciónes en las que está el jugador. Cuándo me expresaron las condiciones en las que encontraron a Moreno, obviamente a petición de los dueños del equipo, querían que yo le diera una mirada y aportara más información. Evalué al chico y, el tema es complicado, porque queremos tener jugadores, o futbolístas en perfectas condiciones y es difífil hoy en día. Especialmente en torneos como el Fútbol Profesional Colombiano en dónde hay muchos partidos y poca recuperación, los que están padeciendo en salud son los jugadores. Victor tenía algunas incondiciones que hicieron pensar al Departamenteo Médico que las debríamos de expresar, como lo hemos hecho con todos los jugadores. El Departamento no contrata jugadores, simplemente hacemos una evaluación y damos una opinión. No decimos sí o no, sólo hacemos una evaluación, sacamos unas conclusiones y esas conclusiones las entregamos a los directivos. En este caso, los directivos no lograron llegar a un acuerdo con base a las recomendaciones que encontramos nosotros. Somos muy estrictos, es una de las carcaterísticas que parece que algunos les ha gustado, a otros no.

Si hubiera estado en sus manos, ¿Usted hubiese dejado a Rafa Pérez y Víctor Moreno?

- Era una adquisición, entendía yo que el equipo lo iba a adquirir y había que tener en cuenta su salud. El club hace un esfuerzo muy grando cuándo adquiere jugadores de este estilo. Entonces teniendo estas consideraciones, los directivos decidieron que no era viable la contratación del chico.

Caso Juan Fernando Quintero

¿Qué sucedió con Juanfer Quintero?

- Tuvo su lesión en el partido con Envigado. Para nosotros, y para mí que tengo bastante experiencia, fue una lesión mínima. Fue un golpe e incluso Juanfer siguió jugando y logró terminar el partido. Pensabamos que era una lesión leve. Había que entregarle el informe a la Federación. Nosotros le damos un reporte a la Federación con lo que Juanfer tenía y la Federación lo evalúa decide si llevarlo a la gira o no. Nosotros envíamos el informe y los médicos estuvieron de acuerdo con nosotros. No hubo mala intención nuestra, ni de la Federación. Simplemente se asumío que podía hacer parte de esa gira y no fue posible. Hubo algunas complicaciónes que se fueron presentando en el transcurso de su evolución y eso alargó bastante la recuperación. Yo me excusé con la afición. Si yo hubiera sido un poco más cauto no hubiera permitido que él hubiese ido a la gira con la selección. Si me pongo en el presente, si no está hoy, nada me asegura que va a estar mañana y yo tengo que hacer un informe de cómo está el jugador hoy. Yo asumí cómo iba a estar en 3-4 días y eso no se puede hacer. Entonces ese fue el desacierto. En ningún momento hubo desconocimiento por parte de la Federación, o de los médicos del Junior. La decisión la tomamos en conjunto después de hacer ecografías, resonancias, etc... No es un tema de apresurarse en enviarlo a la selección, confíabamos en que si los médicos de Federación veían algo distinto en Juanfer, lo iban a devolver. Ellos lo examinar y estuvieron en todo momento de acuerdo con nosotros.

